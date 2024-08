Ja, er bestaan waterglijbanen waar vrouwen niet vanaf mogen

De strijd tegen seksisme is wereldwijd in volle gang, en in Duitsland komt onder meer de protestgroep Pinkstinks in actie wanneer er onnodig halfnaakte vrouwen in reclames of op tv verschijnen. Via twitter verzet de organisatie zich bijvoorbeeld tegen de keuze van een restauranteigenaar die drie vrouwen in ondergoed op zijn menukaart afbeelde, en tegen een schoonmaakbedrijf dat foto’s van achtergelaten slipjes gebruikte om mee te adverteren.

Ook veroordelen de activisten andere seksistische dingen die ze tegenkomen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld deze boodschap van Therme Erding, een van de grootste kuuroorden van Europa: ‘Om veiligheidsredenen is deze glijbaan niet toegestaan voor vrouwen’.

https://twitter.com/pinkstinksde/status/1036964177863213056

Op het eerste gezicht lijkt dit natuurlijk behoorlijk bizar. Waarom zouden vrouwen niet van een glijbaan mogen, puur omdat ze vrouw zijn? Maar er lijkt wel een goede reden voor te zijn – en die heeft alles te maken met anatomie.

De kwestie van de verboden-voor-vrouwen-glijbaan is niet nieuw. Het kuuroord laat al sinds 2012 geen vrouwen meer toe op de ‘X-treme fiber’. De glijbaan is namelijk zo gebouwd dat je snelheden tot 72 kilometer per uur kunt bereiken, waarna je vervolgens het water in roetsjt. Als je op dat moment nét je benen niet goed genoeg tegen elkaar aandrukt, kan het in het ergste geval gebeuren dat “een waterstraal rechtstreeks je lichaam binnendringt”, zoals in de Süddeutsche Zeitung al eerder te lezen viel. Auw, auw en nog een keer auw.

En dat is ook een paar keer gebeurd. In 2011 moesten zes vrouwen naar het ziekenhuis met “bloedingen in het genitale gebied”, zo schreef de Augsburger Allgemeine. De krant doopte de glijbaan onmiddellijk om tot ‘bloedglijbaan’. “We hadden tegen de vrouwen gezegd dat ze hun benen goed bij elkaar moesten houden, de hele rit lang,” legde de directeur van het kuuroord toentertijd uit. “Desalniettemin raakten er in de pinkstervakantie opnieuw twee vrouwen gewond.” Aangezien meer dan 80 procent van de glijbaangebruikers toch al mannen waren, werd toen besloten om vrouwen niet meer toe te laten. “We willen niet dat die paar seconden plezier het leven van een vrouw voor altijd kan veranderen,” zei de directeur – de rit had namelijk ook voor permanente schade aan de baarmoeder kunnen zorgen.

Op Twitter zijn de fans van Pinkstinks niet echt overtuigd van deze argumenten. “Het probleem is dat de glijbaan ontworpen is door mensen (mannen?) die niet hebben nagedacht over het vrouwelijke lichaam. Vrouwen worden niet meegenomen in de technische planning,” schrijft iemand. Een ander reageert nog wat feller: “Waarom niet gewoon dat hele ding weghalen, in plaats van de helft van de gasten buitensluiten?” Iemand anders stelt voor de glijbaan aan te passen, zodat-ie door iedereen kan worden gebruikt.

Volgens de website heeft het kuuroord in totaal 27 glijbanen. Afgezien van de X-treme fiber, kunnen vrouwen overal vanaf roetsjen. Worden vrouwen er beter van als die ene die er al is wordt gesloten of langzamer wordt gemaakt? Misschien wel, misschien niet. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van vrouwen, maar alleen veiligheidswaarschuwingen bleken niet voldoende. Misschien willen vrouwen gewoon niet luisteren naar iets wat ze wordt verboden omdat ze vrouw zijn, en dat is in ieder geval heel goed voor te stellen.

