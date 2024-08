Volgens deze activist maakt tech een toekomst zonder veehouderij onvermijdelijk

Activist en schrijver Jacy Reese denkt dat de wereld aan de vooravond staat van een technologische stroomversnelling, die een einde zal maken aan de veehouderij zoals we die nu kennen. De manier waarop de wereld aan zijn eiwit komt, gaat dramatische veranderen, zegt hij. Leuk voor het milieu: “Ik zie politieke mogelijkheden voor deze nieuwe wereld, maar ik maak me nog wel zorgen over de komende twee decennia,” zegt Reese tegen Motherboard in een telefonisch interview.

Reese is medeoprichter van het Sentience Institute, een denktank die de mens naar een hoger moreel niveau wil brengen , en auteur van het boek The End of Animal Farming: How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System.

De tekst verkent de jonge beweging die het geloof aanhangt dat mensen een einde kunnen maken aan de lijdensweg van veel boerderijdieren. Nieuwe technologie kan natuurlijk vlees vervangen met vlees uit een lab, en de transitie naar deze nieuwe situatie moet met activisme bevochten worden.

Volgens Reese is kweekvlees een fundamentele technologische en sociale verandering die nodig is voor een nieuwe duurzame wereld.

Er zijn veel mensen die technologie zo ver mogelijk van hun eten willen houden – liever biologisch, dan genetisch gemodificeerd, zeg maar. “En het helpt niet dat Monsanto veel van de gmo-gewassen patenteert en geheimhoudt” – geheimzinnigheid voedt achterdocht.

Als kweekvleesboeren succesvol willen zijn, moeten ze volgens Reese transparant zijn over de methoden die ze gebruiken. En ze moeten zich richten op de ethische voordelen van kweekvlees: niet alleen op smaak, of kwaliteit, maar ook op dat er geen dier voor heeft geleden.

Reese heeft een praktisch boek geschreven, geen manifest – hoe kan de wereld deze zaak vooruit helpen, welke stappen moeten er nog politiek worden gezet. “Het is altijd moeilijk om trends te voorspellen, maar het lijkt wel te gaan gebeuren,” zegt Reese. Hij wijst op de toename in vegans, en de vele documentaires over de gruwelen in slachthuizen.

Daar staat tegenover dat vleesconsumptie in veel westerse landen niet of nauwelijks afneemt – ook niet in Nederland – maar dat zou ook een argument voor kweekvlees kunnen zijn. Mensen willen niet zonder, maar ze zijn misschien wel bereid om vlees te kopen waar geen dier voor geslacht hoeft te worden.

Het is een culturele omslag, en niet alleen een technologische. Ook Reese weet dat mensen misschien nog heel lang voorkeur zullen hebben voor het natuurlijke of ‘biologische’ product, daarom is het belangrijk hoe deze producten op de markt worden gebracht. Maar ondanks deze kanttekeningen is The End of Animal Farming een optimistisch boek. Het boek lijkt te zeggen dat de mens uiteindelijk in staat zal zijn om van koers te veranderen. Als we maar volhardend genoeg zijn. “Als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen dat alle vormen van veehouderij in het jaar 2100 als barbaars beschouwd zullen worden.”

