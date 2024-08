Jord speelt games voor tonnen prijzengeld

Team Liquid uit Utrecht won afgelopen zomer 9 miljoen euro aan prijzengeld tijdens een internationaal gametoernooi. Zoveel kan het 21-jarige teamlid Jord van Geldere in zijn aankomende toernooi in Kiev nog niet winnen, maar als hij het goed doet neemt hij wel 100.000 euro mee naar huis. Dat is al “een droom die uitkomt”, zegt Van Geldere in deze nieuwe aflevering van Nieuw Geld.

En al zou Van Geldere de prijs niet winnen, dan nog verdient hij behoorlijk goed aan het gamen: met het kanaal waarop hij zijn trainingen van het oorlogsspel PlayerUnknown’s Battlegrounds streamt verdient hij aan donaties en abonnementen van fans alleen al, zoals hij zegt, “meer dan het gemiddelde hbo-salaris”. Daar komt zijn vaste loon van Team Liquid nog bovenop.

Van Geldere lift zo handig mee op de boom van e-sports, waar sinds een paar jaar miljoenen in omgaan. In deze video laat hij zien hoe hij te werk gaat.

