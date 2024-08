Kan ik onder de jaarlijkse huurverhoging uitkomen?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten. Zelf een domme geldvraag? Mail hem naar dommegeldvragen@gmail.com.

Hoi VICE Money,



Van het weekend dook ik eindelijk weer eens in de doos waar ik altijd mijn administratie in prop, om het allemaal weer eens goed te sorteren. Het drong toen pas tot me door dat mijn kamer nu wel bijna honderd euro per maand meer kost dan toen ik er een paar jaar geleden introk. De huisbaas verhoogt de huur dus ieder jaar, bijna ongemerkt. Maar mag dat wel zomaar? En kun je dat tegenhouden?

Frenk

Hi Frenk,

Ik kan me nog goed herinneren hoe verrast ikzelf was toen mijn huur voor het eerst werd verhoogd. Een paar maanden nadat ik verhuisd was naar mijn eerste studentenkamer kwam er een brief waarin stond dat er binnenkort bijna een tientje extra per maand moest worden gedokt. Zo kwam ik erachter dat huurverhogingen erbij horen in het leven.

Voordat ik antwoord geef op je vraag over hoe je eronderuit kunt komen, eerst even dit. Het is best logisch dat de huisbaas de huur wil verhogen, want door de grote vraag naar huurwoningen kan de huisbaas altijd wel iemand vinden die meer voor zijn woning wil betalen. Overal worden prijzen verhoogd: in de supermarkt en in schoenenwinkels bijvoorbeeld. Mensen proberen elk jaar wel salarisverhoging te krijgen. Daardoor wordt geld minder waard – inflatie – en wil de huisbaas ook zijn huur kunnen verhogen zodat hij er niet elk jaar op achteruit gaat. Het kan natuurlijk zijn dat je huisbaas net een kamer vol met nieuwe wasmachines in de kelder van je huis heeft laten bouwen waar je gratis gebruik van kunt maken, en daar wil hij dan per maand wel wat extra voor, zodat hij die kosten kan dekken.



Dat betekent niet dat de huisbaas de huur mag verhogen zoveel als hij wil. Althans, in de vrije sector mogen ze er best tien procent bovenop doen, maar bij sociale huur is dat anders. Dat zijn alle huurwoningen die in 2017 niet meer dan 710,68 euro per maand kosten. De overheid wil dat die woningen betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen. De huur mag dan ook niet te snel stijgen. Bij appartementen is dat maximaal 2,8 procent en bij kamers met 1,8 procent.

Het is lastig om hier onderuit te komen, maar het kan wel. Als je huisbaas al maanden weigert om de lekkende waterleiding te repareren dan is dat een ‘onderhoudsgebrek’ en kun je bezwaar maken tegen de verhoging. (In de vrije sector kun je in zo’n geval tijdelijk minder huur betalen, maar dan moet je wel eerst aan de verhuurder laten weten wat hij op moet knappen.)

Je kunt de huurverhoging tegenhouden door zelf contact op te nemen met je huisbaas. In het geval dat je te maken hebt met een genadeloze huisjesmelker die je misschien wel uit je woning probeert te werken als je de huurverhoging wilt tegenhouden, kun je ook de hulp inschakelen van de Huurcommissie.

Puntensysteem

Bij die Huurcommissie kunnen ze je trouwens ook op andere manieren helpen om te kijken of je huur niet te hoog ligt. Het kan namelijk zijn dat de huur wel met het juiste percentage wordt verhoogd, maar dat de huur door verhogingen in het verleden al te hoog was. Als je in een sociale huurwoning zit, kun je aan de hand van het puntensysteem de maximale huurprijs voor een woning bepalen. Hoe groter je woning en hoe beter de voorzieningen, hoe meer huur de huisbaas mag vragen.

Kijk zelf maar vast online wat dit in jouw geval is. Heb ik ook gedaan. Ik blijk zo’n 150 euro per maand te veel te betalen. Ik heb maar een kamer van negen vierkante meter, en alle andere ruimtes deel ik met mijn huisgenoot. Zonder balkon, berging of andere vormen van buitenruimte levert dit bij elkaar niet genoeg punten op voor de 400 euro per maand die ik betaal.

35 euro

Als je teveel betaalt, kan de Huurcommissie de huisbaas verplichten om de huur te verlagen. Volgens het openbare register van de Huurcommissie worden er per maand zo’n twintig huurverlagingen toegekend omdat er niet aan het puntensysteem wordt voldaan of omdat de huisbaas te weinig onderhoud heeft gedaan. Vooral bij studentenkamers gebeurt dat regelmatig. Tegelijkertijd stappen veel mensen niet naar de Huurcommissie omdat ze bang zijn dat ze dan ruzie krijgen met hun huisbaas – daar hebben ze die paar tientjes per maand niet voor over.

Maar je zou het toch echt moeten overwegen. Een procedure kost maar 25 euro en wie weet krijg je net zoveel voordeel als Denise Zonnebeld uit Groningen, de ongekroonde Nederlands kampioen huurverlagingen. Zij betaalde 300 euro voor haar kamer, maar dat mocht vanwege het puntensysteem maar 200 euro zijn. En omdat er geen slot op haar kamerdeur zat en het plafond van de badkamer vol vieze schimmel zat besloot ze maar 35 euro voor haar kamer te betalen. Toen de huisbaas de huur wilde opzeggen kwam het tot een rechtszaak en gaf de rechter Zonnebeld gelijk.

De huurverhoging zal elk jaar wel terugkomen, daar kom je niet onderuit. Maar kijk dus wel goed of die niet te hoog is, en check sowieso het puntensysteem.

Illustratie door Sander Abbema

