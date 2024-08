Kan je nog geld overmaken als je gezicht verwrongen is van gierende blijdschap?

Op de iPhone X log je tegenwoordig niet meer in met je duimafdruk, maar met je gezicht. Mobiel bankieren apps maken daar ook gebruik van: als je een iPhone X hebt kan je gewoon met je vrolijke voorkomen je bankzaken doen. Alhoewel: vrolijk voorkomen? Geld is niet altijd alleen maar vrolijk, en de bijbehorende gezichtsuitdrukkingen zijn dat ook niet. Wat gebeurt er als je uitzinnig van vreugde bent, of na een weekendje geld verspillen juist poepchagrijning? Werkt de app dan nog wel? We namen de proef op de som door onszelf in verschillende gemoedstoestanden te manoeuvreren en zo te kijken of we nog met ons gezicht konden internetbankieren.

We begonnen met de basics: inloggen. Op de app van ING maakten we een profiel aan van ons gezicht. Zorgvuldig bewogen we ons hoofd mee met de klok, tegen de klok in, van onder naar boven en van boven naar onder, van links naar rechts en andersom. Toen was de beer los, en gingen we testen met verschillende gezichtsuitdrukkingen.

1. Het blije gezicht omdat vandaag je loon wordt gestort en je net is verteld dat er een onvoorzien extraatje bij zat, uit de fooienpot

Als je net even wat meer geld hebt gekregen dan je had verwacht, gaan je ogen wat verder open, je neusvleugels spreiden zich en je kijkt gewoon blij. Je bent een vrolijk mens. Herkent de app dit gezicht?

BOOM, de app herkent het gezicht! We loggen in en zien het bijgeschreven bedrag. Nice feelings. Hmmmmm. Door naar de volgende.

2. Het half-opgewonden, half-angstige gezicht omdat je net voor zeshonderd euro een antieke opgezette wolf hebt gekocht op Marktplaats en nu gaat kijken hoeveel geld er dan nog op je rekening staat

Je hebt een antieke, opgezette wolf gekocht op Marktplaats. Het dier is in 1912 een natuurlijke dood gestorven na een lang en vol leven, verzekert de eigenaar, maar het opgezette dier kost ook 600 euro. Een oog loenste een beetje, zag je op de foto. “Dit gaat goed staan in de hoek van mijn kamer,” dacht je toen je de aankoop deed. Dat was gisteravond. Nu is het ochtend en weet je het niet meer. Met je tanden op elkaar van hiiiiii….

… open je de app van ING. En: het werkt! En: je hebt nog net genoeg geld over om de huur te betalen deze maand. Pfiew!

3. Het gezicht van pure angst omdat je een week in Italië op vakantie bent geweest en nergens, maar dan ook nergens op hebt gelet

Je was in Italië en hebt alle souvenirs gekocht die je tegenkwam en geinig vond, al je vrienden de hele tijd getrakteerd, je bent elke dag uit eten gegaan en je hebt niet gedacht ‘hee, 15 euro voor een pot Nutella is eigenlijk best gewoon veel geld.’ Nu ben je terug, je bent niet zo uitgerust van de vakantie als je had gehoopt en je moet gaan kijken wat de daadwerkelijke schade is. Met een oog dichtgeknepen van stress en je mondhoeken die naar beneden hangen probeer je de app te openen. Het lukt niet. Je voert in plaats daarvan de cijfercode in en je ziet dat je de komende maand je vrienden wat minder gaat zien en je collega’s bij je bijbaan veel meer.

4. Het ontroerde gezicht omdat je oma je wat geld heeft overgemaakt, niet eens voor een reis, maar gewoon omdat ze weet dat ‘studenten wel een extraatje kunnen gebruiken, hè lieverd?’

Oma is een jofele peer. Hoe kan iemand in godsnaam zo lief zijn? Ze heeft wat meer geld naar je overgemaakt. Met een traantje van ontroering open je de app. Vlekkeloos. God wat hou je van je oma.

5. Het boze gezicht omdat je geld over gaat maken naar een vriend die zelf altijd te laat terugbetaalt, maar die nu in een keer op hoge poten eist dat je dat tientje overmaakt voor het eten van vanavond

Brunold, laten we hem Brunold noemen, is een ‘vriend’ die altijd na twee, drie weken en zestig appjes pas geld overmaakt als je iets hebt voorgeschoten. Toevallig heb je vanavond met Brunold en nog wat andere vrienden ergens wat gegeten. Je moest iets bespreken. Nu ben je thuis en je bent niet blij. Waarom ben je niet blij? Omdat gekke Brunold via berichten eist dat je NU het geld overmaakt. Hij is bang dat hij het anders nooit terugkrijgt, zegt hij. Kan hij niet gewoon een betaalverzoek sturen?

Maar goed, die Brunold is daar niet van op de hoogte, en zelf weet je wel hoe het werkt. Je probeert de ING App te openen met een door boosheid verwrongen gezicht. HGRGGRGhh Brunold. Het werkt niet. Je haalt diep adem. Zuchtend uitblazen. Fake smile. En de app opent. Je maakt het geld over en met een gezicht van vastberadenheid om nooit meer in financiële zin met die jongen te maken te hebben maak je het geld naar hem over. De app herkent het gezicht dat het einde markeert van jullie vriendschap. Je bedenkt je waar je nu allemaal tijd voor over hebt – voornamelijk vrienden die wél leuk zijn – en je lacht weer.

