Kijk hier hoe je Doom kan spelen op een rekenmachine

De jaren 90 hebben ons twee fantastische innovatieve gereedschappen gegeven: een vreselijk dure rekenmachine waarmee wiskunde kon bedrijven zonder te leren, en Doom, een van de eerste bloederige first-person shooters.

Lazy Game Reviews heeft deze twee dingen samengebracht in een tutorial die je leert Doom te spelen op een TI-83 rekenmachine. Om de demonenpompende soldaat van Doom in het 18-jaar oude machientje te laden gebruikt hij de TI-Connect Graph Link Software en software van ticalc.org.

De les die we kunnen trekken uit deze video is dat we het werkwoord klooien meer moeten omarmen. Als iets een scherm heeft en knopjes dan kan je er Doom op spelen. De software ontwikkelaars hebben het spel zo geschreven dat het veel flexibeler is dat de voorloper Wolfenstein.

Daarom was het gemakkelijker de game te poorten naar andere systemen na de oorspronkelijke MS-DOS lancering.



Ze hadden toen waarschijnlijk nog geen toasters of piano’s in gedachte, maar zelfs daarop kan je Doom spelen. Het spelgenot is matig en de graphics natuurlijk ook (hmmm, ok). Zelfs op de “Too Young To Die” moeilijkheidsgraad gaat het spel nog langzaam, maar het het is zeker speelbaar. Ik zou er in mijn wiskundedagen in elk geval een moord voor hebben gedaan. Klooien. We moeten meer klooien.