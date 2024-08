De nieuwe video van KIKOK lijkt op een buitenaardse documentaire over mensen

KIKOK is het muzikale project van de Pavel Fedoseev. Hij woont ergens in een gat in Rusland. Een wormgat wel te verstaan, meer dan twintig uur van Moskou vandaan met de trein. We maakten al eerder kennis met de Rus via zijn debuutsingle Verma, waarvan de video nog het meest lijkt op het begin van een documentaire gemaakt door buitenaardse wezens met een voorliefde voor dromerige kraut-pop. In z’n clip voor Das kan je Pavel en gastmuzikant Sacha Piankov zien dansen, schoonmaken en het vuilnis buiten brengen. Alsof de buitenaardse wezens KIKOK weer hebben gevonden en zijn dagelijkse leven vastleggen. De muziek is daarbij weer vreemd, psychedelisch en niet te vatten. Als je goed naar het einde van het nummer luistert kan je misschien zelfs een geheime boodschap ontdekken van de aliens.

Das is de eerste single van het debuutalbum van KIKOK, dat begin 2019 op Magnetron Music uitkomt. Bekijk de video hierboven.