Kim Dotcom: De man achter Mega

VICE News werd in oktober 2013 uitgenodigd om op bezoek te komen bij de beruchte bedenker van Megaupload Kim Dotcom, in zijn vorstelijke woning in Nieuw-Zeeland. Hoewel Kim onder huisarrest staat – omdat hij het middelpunt is van de grootste rechtszaak op het gebied van auteursrechten ooit – kan hij nog steeds een ​​opnamestudio in Auckland bezoeken. Onze host Tim Pool zingt wat achtergrondkoortjes in en bespreekt hoe het leven van deze tech mogul er tegenwoordig uit ziet.

Met dank aan Donovan Leitch.