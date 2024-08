Kipshoarmaburger

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 35 minuten

Benodigdheden

450 gram kipgehakt

100 gram fetakaas

50 gram amandelen, geroosterd en fijngehakt

2 eetlepels munt, fijngehakt, plus wat hele bladeren

2 eetlepels peterselie, fijngehakt, plus wat hele bladeren

2 theelepels sumac

1 ½ theelepels zeezout, plus meer naar smaak

4 eetlepels vers citroensap

2 theelepels gelatinepoeder

230 gram Griekse yoghurt

versgemalen zwarte peper, naar smaak

2 eetlepels olijfolie, plus meer om te besprenkelen

¼ kleine rode ui, in dunne plakjes gesneden

4 briochebroodjes

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Meng de kip met de helft van de feta, amandelen, munt, peterselie, sumac en het zout in een grote kom. Meng het gelatinepoeder in een kleine kom met 2 eetlepels citroensap en voeg het daarna toe aan de kom met de kip. Meng alles goed, maak er daarna 4 burgers van en leg ze op een bakplaat. Leg die in de koelkast.

2. Meng ondertussen de overgebleven feta met de yoghurt in een kom en breng op smaak met zout en peper. Voeg 1 eetlepel citroensap toe en dek de kom af. Zet de kom in de koelkast.

3. Steek een barbecue aan. Besprenkel de buitenkant van de burgers met wat olie en gril ze ongeveer 8 minuten, totdat een kookthermometer 75 °C aangeeft. Draai ze in die tijd een keertje om. Besprenkel de binnenkant van de broodjes met meer olie en gril ze ongeveer 2 minuten, totdat ze grillstreepjes krijgen. Leg de burgers op elk broodje en doe er wat van de yoghurtsaus op. Meng de 2 eetlepels olijfolie en de resterende eetlepel citroensap met de kruiden, uit, zout en peper. Leg dat bovenop de burgers en doe de bovenkant van het broodje erop. Serveer onmiddellijk.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.