Kom de vetste korte docu’s met ons kijken op de VICE Night at IDFA

Woensdag begint in Amsterdam de dertigste editie van het documentairefestival IDFA. Dat betekent dat de hoofdstad tien dagen lang wordt overladen met de breedste selectie documentaires die je je kunt voorstellen. De cinematografische vloedgolf telt dit jaar meer dan driehonderd documentaires. Ga er maar aan staan.

Net als vorig jaar organiseren wij de VICE Night at IDFA. Die vindt plaats op 24 november in de Brakke Grond. Tijdens die avond kun je drie korte films zien die wij speciaal voor jou hebben geselecteerd. Na afloop van de filmvertoningen zijn er Q&A’s met de makers, en weer dáárna is er een borrel waarop je genoeg kunt drinken om de moed te verzamelen om de prangende vragen die je dan nog hebt aan diezelfde filmmakers te stellen.

Dit zijn de documentaires die je op de VICE Night kunt zien:

Find, Fix, Finish

In deze documentaire van Mila Zhluktenko en Sylvain Cruiziat komen dronepiloten aan het woord die vertellen over de nieuwste manier om conflicten uit te vechten. Ze vertellen hoe ze soms maandenlang hun doelwit volgen vanuit de lucht, om dat vervolgens met een druk op de knop van grote afstand te vernietigen. Een koele, effectieve manier van oorlog voeren.

Strike Team

Strike Team vertelt het verhaal van een briljante politieactie in de VS waarbij ruim honderd voortvluchtige misdadigers in één keer in de kraag werden gevat. De politie deed alsof de boeven kaartjes voor een footballwedstrijd hadden gewonnen. In plaats daarvan mochten ze regelrecht door naar de gevangenis.



Five Years After the War

In deze grotendeels geanimeerde documentaire gaat de Joods-Arabische hoofdpersoon Tim op een zoektocht naar zijn verleden en naar zijn vader. Die vluchtte ooit voor de oorlog in Irak, en kwam zo in Frankrijk terecht. Tijdens de zoektocht naar zijn geschiedenis vindt Tim vooral een deel van zijn eigen identiteit.

Wil je ook naar de VICE Night at IDFA, op 24 november in Amsterdam, klik dan hier voor kaartjes en meer informatie.