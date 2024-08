Vijf vragen over… de ongelofelijk vreemde toespraak van Koningin Mathilde

‘Vijf vragen over…’ is een reeks waarin we vijf super prangende vragen over super belangrijk nieuws stellen. Veel duidelijker kunnen we het je ook niet uitleggen.

Voordat ik de nodige vragen begin te stellen over de 10 minuten en 21 seconden aan pure angst waarvan ik onlangs getuige was, moet ik iets bekennen: ik heb altijd al van Prinses en later Koningin Mathilde gehouden. Als kind zag ik haar als een soort perfecte moeder. Toen ik een puber werd, had ik niet meer zoveel aandacht voor haar (door heel dat ‘afstoten van alle vormen van gezag’ enzo). Zo kwam ik stilaan op het punt dat ik, samen met zowat alle andere Belgen (behalve misschien de cameramannen die staan te wachten voor het Kasteel van Laken) vergat dat Koningin Mathilde bestond.

Videos by VICE

Maar dat veranderde abrupt deze woensdag om 17u15, toen heel België een glimp kon opvangen van een schuchter zonnestraaltje dat door de donkere wolken van het internet brak. Het was Koningin Mathilde, die in een typisch Belgische bui van barmhartigheid uitpakte met een ‘Voorleesmoment om de jongeren aan te moedigen om meer te lezen’.

Hier is de volledige, 10 minuten durende video: (Franstaligen hadden meer geluk: in de Franse versie praat Mathilde somehow maar voor 2 minuten)

Ik wil nog even zeggen dat iedereen die zijn licht nog niet heeft uitgedaan terwijl hij ‘slaapwel mama!’ roept, zijn hoofd indien nodig nog eens onder koud water kan gaan steken. De Franstalige krant La Libre, die ab-so-luuuut niet aan het slijmen is, stelt over deze video dat “Mathilde het initiatief heeft genomen om […] jongeren aan te spreken […] Maar met deze toespraak zorgt ze vooral voor een frisse wind en een vleugje intelligentie.” Dat je de wind hoort blazen na elke zin is een vaststaand feit, maar of dat tweede deel ook zo goed gelukt is, betwijfel ik. Waarom? Ik zal het je uitleggen via deze vijf vragen.

1. Waarom klinkt de stem van Koningin Mathilde als die van een verpleger die palliatieve zorg aan het toedienen is?

JA, WAAROM PRAAT JE ZO MATHILDE? (Sorry, die capslock is pure overmacht, want het is een heel land dat dit roept). Als je weet dat de quarantaine alleen al mensen goesting geeft om zichzelf voor de kop te schieten, is het moeilijk om na deze video niet meteen het hele magazijn leeg te knallen. “Waarom… niet… een dagboek… schrijven?” Oh Mathilde toch. Door je intonatie die ergens tussen die van een sekslijnmedewerker, Toby van The Office en een wannabe ASMR-Youtuber ligt, voel ik me als een baby die gedwongen wordt om haar gekke tante te verdragen. Je weet wel, het soort tante dat boven de wieg komt hangen om onnozele vragen te stellen aan een baby die overduidelijk nog helemaal niet kan praten. Of erger nog, doe je me ook een beetje denken aan een demente vrouw aan het einde van haar leven. En dat is, gezien de huidige gezondheidssituatie in ons koninkrijk, geen bijzonder goede zaak.

Het bewuste boek | Screenshot via Youtube-kanaal The Belgian Monarchy

2. Wat is de impact van deze video op de verkoop van dat boek?

Terug naar de kern van de zaak: het doel van deze toespraak is jongeren aanmoedigen om te lezen terwijl ze in hun kot blijven (na het bekijken van de video zou ik eerder zeggen dat het het doel van deze video is om heel het land te brainwashen zodat er totale paniek uitbreekt zodra iemand ook maar één blik op de kaft van dat boek werpt). Op zich is het een lovenswaardig idee en ik weet zeker dat het goed bedoeld was. Maar na zo’n toespraak heb zelfs ik, een ware boekenwurm, geen zin meer om er ooit nog één open te slaan. De inhoud is er wel, als je diep genoeg graaft. Maar de manier waarop, Mathilde, de manier waarop…

Ik ga trouwens niets zeggen over het boek dat ze hiervoor koos, want ik heb het zelf niet gelezen en kan me voorstellen dat het best wel goed moet zijn als het omringd wordt door zoveel narcissen… Maar pech voor het boek, want onze Mevrouw Uil heeft net alle hoop op een succesvolle toekomst voor dit paket letteren aan diggelen geschoten met haar awkward stiltes en griezelige intonatie.

3. Grote filmcrew of low-budget productie?

Wie stond eigenlijk achter de camera? Duidelijk niet Philippe, die was twee meter druk bezig met Skypen. Prinses Elisabeth misschien, om Mathilde op haar gemak te stellen en haar te helpen met haar inlevingsvermogen? Dat is alleszins goed gelukt: het ziet er heel natuurlijk uit en er is helemaal geen kerkecho te horen. Ik ben ervan overtuigd dat het ‘s avonds in het Paleis heel gezellig is. En in hoeveel takes hebben ze het gedaan? Mijn god, ik zou alles geven om de bloopertape hiervan te kunnen bemachtigen.

Hoe dan ook, mijn hartelijke felicitaties aan het team dat de set design en styling deed. Wat een bloemencompositie. En indien je trommelvliezen het nog niet begeven hadden, is er altijd nog de gele fluostift-achtige blouse van Mathilde om het over te nemen en je netvlies te verbranden. Haar blouse matcht ook nog eens met de gele narcissen op de achtergrond. Vanwaar deze geelzucht? De enige enigszins plausibele verklaring is dat de kleur geel symbool staat voor vreemdgaan, en zijn al de geeltinten in deze video stiekem een hilarische inside joke binnen de muren vanhet Paleis.

Een avond als een andere: meneer zit wat rond te surfen op z’n laptop terwijl mevrouw door een leuk boekje bladert.

4. Waarom zijn de commentaren onder deze Youtube-video uitgeschakeld?

Simpel: heel dit artikel is daar het antwoord op.

5. Is deze video eigenlijk wel nuttig in deze crisistijd?

Ik twijfel. Mijn rationele hersenhelft roept nee, overduidelijk nee. Mathilde had kunnen kiezen voor een aanmoedigende video voor het medisch personeel, voor een boodschap van innige deelneming voor de families van de slachtoffers, voor een uitleg over de FFP2-mondmaskers, voor een boodschap waarin ze iedereen hoop geeft, voor een aansporing om de wapens op te nemen tegen Macron of simpelweg voor een minder pijnlijke toon en een minder zielige enscenering. Maar wie verbaast het chaotische parcours van het Paleis nog? Onlangs kregen we nog een bijna even fantastische toespraak van Koning Filip over het coronavirus voorgeschoteld. En nog wat eerder was er Mathilde die in nog een andere video haar vastberadenheid om tegen cyberpesten te strijden in de verf zetten, waarbij ze cyberpesten met een seutige, kinderlijke blik beschreef als “echt niet oké”.

Ach, maar we houden ook van deze oh zo brakke openbare toespraken. Is het niet zalig om getuige te mogen zijn van zo grote fails, van deze momenten van ultieme schaamte? Daarom smeek ik jullie: Philippe, Mathilde, verander alsjeblieft niets. Huur geen communicatiespecialist, geen stylist en ook geen souffleur in. Vooral nu niet. Want het land moet blijven lachen, meer dan ooit.

Krijg elke week onze 10 beste verhalen gemaild: schrijf je nu in voor de gratis VICE-newsletter.

Volg VICE België op Facebook, Twitter en Instagram voor meer originele verhalen over alles wat ertoe doet in de wereld.