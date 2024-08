Kwam Elon Musk niet binnen bij Berghain? Een diepgravend onderzoek

Hoe kom ik binnen? Dat is de vraag die alle nieuwkomers in de rij voor de legendarische Berlijnse club Berghain zichzelf stellen. Onder deze zweterige, nerveuze meute bevond zich afgelopen week een onwaarschijnlijk figuur: Elon Musk, de rijkste man ter wereld. Maar werd de oprichter van Tesla en vader van Grimes’ kinderen geweigerd aan de deur, of wilde hij zelf niet naar binnen, zoals hij claimde op social media?

Musk, die onlangs 9,2 procent van de aandelen van Twitter kocht en daarmee de grootste aandeelhouder van het bedrijf werd, had het duidelijk naar zijn zin in de Duitse hoofdstad. Volgens The Times en andere bladen is hij tijdens zijn bezoek “in de beroemde fetisj- en clubscene van Berlijn gedoken.” Zo werd hij gespot in de KitKatClub, de beruchtste techno-seksclub van de stad, en ook in het labyrintische club Sisyphos, waar hij naar verluidt een Zorro-masker op had.

Videos by VICE

Allemaal leuk en aardig, maar de vraag blijft: hoe zat het met hem en Berghain?

“Er staat ‘PEACE’ op de muur van Berghain!” tweette Musk om 3.51 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Zo’n drie uur later ging hij dieper in op de kwestie. “Peace. Peace? I hate the word,” citeerde hij uit Romeo en Julia, waarna hij eraan toevoegde: “Degenen die wel om vrede geven (mijzelf ambiërend inbegrepen) hoeven het niet te horen. En degenen niet niet om vrede geven? Nou…”

Afgaande op deze tweets kunnen we concluderen dat Musk in ieder geval de buitenkant van Berghain heeft gezien. Het PEACE-bord is een relatief nieuwe toevoeging aan het gebouw, dat ook te zien is in onderstaande instagrampost van de Franse dj Miss Kittin, die afgelopen weekend in de Panorama Bar in Berghain draaide.

Het PEACE-bord is een van de eerste dingen die je ziet als je de ingang van het imposante betonnen gebouw tegemoet loopt. De letters op het bord zijn bijna net zo groot als de ramen op de bovenste verdieping. Deed het bord Musk in woede ontsteken, waardoor hij de rij werd uitgezet? Of werd hij, zoals op het internet wordt gespeculeerd, gewoon geweigerd aan de deur?

Berghain wilde niet reageren op onze vragen. De club heeft een strikt beleid: wat er in Berghain gebeurt, blijft in Berghain – wat ergens ook logisch is, als je weet wat er allemaal in de darkroom gebeurt. Gelukkig waren er toeschouwers in de rij aanwezig.

They wrote PEACE on the wall at Berghain! I refused enter. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

Filip Sandström Beijer, de oprichter van het blad Playful, was op dezelfde avond als Musk ook bij Berghain, maar heeft hem niet gezien. “Het is altijd moeilijk om te zeggen wie er wel en niet binnenkomt,” zegt hij. “Het hangt af van het onderbuikgevoel dat het personeel bij jou heeft. Ons advies aan Elon is om niet met een grote groep mensen te komen en je niet te veel aan te trekken van de verhalen over de strikte dresscode. Wees gewoon jezelf, Elon, en dan zal je wel zien of je wordt binnengelaten door de jongens en meisjes aan de deur.”

Beijer zegt dat er “niets bijzonders” was aan het aantal mensen dat die avond werd afgewezen, maar een clubber op Reddit – die ongeveer een uur en drie kwartier moest wachten voordat hij binnen was – zegt dat het weigeringspercentage aan de deur “vrij hoog” was. Als Musk echt heeft geprobeerd om rond de tijd dat hij zijn tweet verstuurde binnen te komen, dan deed hij dat op het slechtst denkbare tijdstip voor iemand die er niet regelmatig komt.

Bij Berghain kun je tijdens de piekuren uren in de rij staan. Dat is indrukwekkend, volgens het weerbericht daalde de temperatuur in Berlijn die nacht tot min drie graden Celcius. Houdt een man die 263 miljard dollar (omgerekend zo’n 239 miljard euro) waard is van wachten in de kou? Houdt iemand daar überhaupt van? Je had het Musk makkelijk vergeven als hij één blik op de wachtrij had geworpen en meteen rechtsomkeert had gemaakt. Dat overkomt ons allemaal weleens.

Maar op Reddit zei iemand met de naam KaspersLunita dat Musk daadwerkelijk vooraan in de rij had gestaan – om vervolgens geweigerd te worden. “Vandaag werd Musk bij Berghain geweigerd aan de deur!” Toen iemand anders dat bevestigd wilde hebben, was het antwoord: “Ik heb het gezien.” En in een dm aan VICE vertelde KaspersLunita dat Musk geweigerd werd door niemand minder dan Sven Marquardt zelve, het imposante en hevig getatoeëerde hoofd van de uitsmijters van Berghain.

“Musk heeft onlangs een van zijn ‘gigafabrieken’ hier in Berlijn gebouwd. Daarmee gedroeg hij zich uiterst arrogant en onwetend wat betreft het milieu, de natuur en de behoeften van de inwoners van deze stad,” zei KaspersLunita. “Arrogantie en onwetendheid zijn eigenschappen waar echte Berlijners niet tegen kunnen, ook Sven niet.”

Eind maart opende Musk de eerste Tesla-fabriek in Europa, op enkele kilometers van de Duitse hoofdstad. Daar werd hij dansend gezien naast de eerste in Duitsland geproduceerde auto’s die van de productielijn rolden. Milieuactivisten verzetten zich al lange tijd tegen de bouw van de fabriek en wijzen op mogelijke gevolgen voor de plaatselijke watervoorziening, flora en fauna.

Musk zou niet de eerste zijn die werd geweigerd bij Berghain, waar het toegangsbeleid zo legendarisch streng is dat het simulators en satirische kaartspelletjes heeft geïnspireerd. De meeste bezoekers worden gewoon beoordeeld op uiterlijk en vibe. En, zoals Marquadt zei in een interview in GQ: “De club is in de jaren negentig voortgekomen uit de gayscene in Berlijn. Voor mij is het belangrijk dat we iets van dat erfgoed bewaren, dat de club nog steeds aanvoelt als een verwelkomende plek voor het oorspronkelijke soort bezoekers.”

Dus, heeft de rijkste man ter wereld een goede vibe? Dat valt te betwijfelen. Gezien zijn keuze aan casual kleding op Instagram, geeft hij de voorkeur aan effen T-shirts, loszittende jeans en dure sportschoenen (zie: de Yeezy 500 High Slates die hij droeg toen hij aan het chillen was met Ye). En kijk nu eens naar deze foto’s van ravers die uit Berghain komen rollen: zelfs de nonchalantst geklede persoon onder hen loopt in een leren trenchcoat en heeft blauw haar. Ik bedoel maar te zeggen: het zag er gewoon niet super uit voor Musk. En als hij zijn Zorro-masker had gedragen? Dan waarschijnlijk nog slechter.

Toen Musk in de jaren negentig studeerde aan de Universiteit van Pennsylvania, runde hij met een paar vrienden een illegale nachtclub vanuit hun studentenhuis. Helaas leek hij niet echt te genieten van het club-aspecten ervan. Voormalig huisgenoot Adeo Ressi omschreef hem als “de rechtlijnigste kerel ooit. Hij dronk nooit. Hij deed nooit iets. Nul. Letterlijk niets.”

“Er waren nachten dat ik me afvroeg: waar is Elon? Dan ging ik naar zijn kamer en bonsde op de deur en dan zat hij daar in zijn eentje te gamen,” zegt Ressi in de biografie Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future.

Het lijkt erop dat Musk deze keer niet voor de beruchte Sven Marquadt-vibetest is geslaagd. Hij is gelukkig niet de enige. Hij voegt zich bij een illustere groep van mede-afgewezenen die hun geluk aan de deur beproefden maar ’m rauw in hun snufferd gesmeten kregen, onder wie Felix Da Housecat, Conan O’Brien en elk Engels vrijgezellenfeest ooit. Volgend weekend beter, jongens.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.