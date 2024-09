Laat Drake met rust

Ik was gisteren niet in de Ziggo Dome, noch was er ook maar een haar op mijn hoofd die daaraan dacht. Dat is maar beter ook, want Drake zou komen optreden en zei weer eens af. Hij was ziek, zei een MOJO-mevrouw op het podium. Het duurde niet lang voordat er geruchten ontstonden over hoe hij ziek was geworden. De zus van een vriend van de barman had gehoord dat hij backstage lag te kotsen omdat hij teveel Amsterdamse wiet had gerookt. De mensen die in de zaal op Drake aan het wachten waren, waren furieus.

Kijk, natuurlijk is het kut als je een duur kaartje heb gekocht en helemaal uit Maastricht komt en je jarig was en dit het eerste uitstapje was sinds je uit je coma bent en weet ik het allemaal. Maar het is niet het einde van de wereld. Drake gaat het woensdag opnieuw proberen en anders geeft MOJO iedereen het geld terug. Nu je wat tot rust gekomen bent, zal ik proberen uit te leggen waarom ik goed snap waarom Drake deze show heeft afgezegd.

Slechte jonko is ook gewoon helemaal kut

Stel dat het waar is dat Drake slechte of te sterke jonko heeft gerookt, dan lijkt dat me een totaal legitiem excuus om een show af te zeggen. Ik kan me situaties herinneren waarin ik slechte jonko had gerookt en niet eens mijn beste vrienden onder ogen durfde te komen. Laat staan een arena vol uitzinnige fans die me verafgoden.

Als je niet kan optreden moet je dat lekker niet doen

Dit is namelijk niet de kroeg op de hoek waar je best even wat broddelwerk kunt leveren gezien je mentale toestand. Als Drake daadwerkelijk slecht ging, lijkt het me niet minder dan professioneel om het concert te verplaatsen naar een moment waarop hij niet slecht gaat. Ga even bij jezelf na: wil je een trippende Drake die zichzelf constant onderkotst of een chillaxe Drake die zich al zijn teksten nog herinnert? Precies.

Het wietverhaal kan bullshit zijn

Amsterdammers kloppen zichzelf graag op de borst met de sterkte van onze wiet in vergelijking met Amerika, maar dat is een broodjeaapverhaal. In Amerika is de wiet even sterk, zo niet sterker. Dit heb ik van een hoop rappers en die kunnen het weten. Daarnaast zou het ook nog kunnen dat Drake überhaupt geen wiet gerookt heeft en een voedselvergiftiging of migraine had.

Drake staat onder grote druk

Iedereen die zijn muziek weleens luistert weet dat Drake een tedere vent is die alles uitvergroot. Een zogeheten dramaqueen. Voor zo’n persoon kunnen dingen nogal heftig aankomen. Wie weet wat er gebeurd is. Misschien was hij wel helemaal van slag door een gemeen appje van Nicki Minaj. Of misschien had hij net te horen gekregen dat zijn moeder haar teen had gestoten. Je weet het niet, en ik vind dat we respectvol om moeten gaan met de emoties van artiesten.

Misschien had Drake gewoon geen zin

Van de achterneef van de artisthandler hoorde ik dat Drake gewoon geen zin had om voor jullie op te treden. Ik kan hem geen ongelijk geven. Optreden is vermoeiend, zeker als er een zaal vol losers met Deus-petjes en Dsquared2-shirts naar je staat te kijken. Deze verklaring beschouw ik dan ook als plausibeler dan de slechte wiet verklaring. Beterschap, Drake!