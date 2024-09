Laat je opslokken door deze kamergrote optische illusie

Tijdens de Eerste Wereldoorlog experimenteerden de Britten met ‘razzle dazzle’, een camouflagetechniek waarbij marineschepen met complexe, geometrische patronen werden beschilderd. De desoriënterende lijnen maakte het voor de vijand moeilijker om in te schatten hoe ver het schip precies van hem vandaan stond, zo ging de theorie althans. In de praktijk is de effectiviteit van de razzle dazzle-techniek nooit helemaal uit de verf gekomen (ha), maar het heeft wel een aantal kunstenaars geïnspireerd om te kijken hoe ze de camouflagetechniek in hun werk kunnen toepassen. Zoals Adam Harvey, bijvoorbeeld. Met CV Dazzle heeft hij make-up bedacht die gezichtsherkenningssoftware voor de gek houdt. De dazzlekunst is nu een nieuw kunstwerk rijker met de nieuwste installatie van de Japanse kunstenaar Shigeki Matsuyama. Narcissism: Dazzle Room is een kamer die volledig uit zwart-witte patronen bestaat. Niet alleen de wanden zijn in dazzle geverfd, maar de patronen sieren ook het gehele meubilair, inclusief een gigantisch standbeeld. En om het geheel nog een tikkeltje vervreemdender te maken heeft Matsuyama ook nog een vrouw toegevoegd die in dazzle is beschilderd. Resultaat: je hebt werkelijk geen idee meer waar je nou eigenlijk naar zit te kijken.

“Ik wil het oog van de kijker misleiden,” vertelt Matsuyama aan The Creators Project. Onderaan de wanden zijn spiegels geplaatst, zodat het moeilijker is om wand en vloer van elkaar te onderscheiden. De hoeken zijn in camouflerende patronen geschilderd om ze slecht zichtbaar te maken. “De diepteperceptie die je normaal gesproken meteen ervaart, wordt nu vertraagd. Het ongemak dat we hierbij voelen sluit aan bij het concept van de kamer.”

Het standbeeld is gemaakt van kunststof die met vezels is versterkt. Onder leiding van Matsuyama hebben twee boetseerders het prototype gemaakt van schuimplastic en klei.

