Lize onderzoekt in een docu waarom ze steeds minder zin heeft in seks

Veel seks, wie wil dat nou niet? Nou, niet iedereen: jonge mensen hebben steeds minder zin in seks, blijkt uit onderzoek van Rutgers. Maar ook volwassenen pompen steeds minder: “Dat er minder aan seks wordt gedaan is een wereldwijde trend die we ook in Nederland terugzien bij volwassenen,” zei een van de onderzoekers.

Eerder dit jaar vertelde modemens en BN’er Olcay Gulsen over haar lage libido: “Als je verliefd bent is het leuk om seks te hebben, maar ik moet er niet aan denken dat ik dat de komende veertig jaar nog moet doen”. Nog steeds wordt Olcay aangesproken op deze ontboezeming, want mensen die openlijk praten over het feit dat ze seks niet zo boeiend vinden, gebeurt maar zelden.

Lize Korpershoek (34) wil daar verandering in brengen. Haar zin in seks vliegt meestal met de verliefdheid het raam uit, en ze besloot in een documentaire te onderzoeken waardoor dat komt. In Mijn seks is stuk gaat ze op zoek naar antwoorden op de vraag: waarom heb ik geen zin in seks? Ik sprak Lize over haar film (die je vanaf 4 december kan zien op vpro.nl), over je sexy voelen, vrouwenliefde en hoe het is om met zoiets persoonlijks naar buiten te treden.

VICE: Hoi Lize, je documentaire heet Mijn seks is stuk. Wat is er precies stuk?

Lize Korpershoek: Ik heb het idee dat ik niet mee kom in wat seks hoort te zijn. Als ik naar films kijk, denk ik: zo heb ik nog nooit seks gehad. Twee mensen die volkomen in elkaar opgaan, een druipende vagina, een hartstikke stijve piemel, en binnen drie minuten hebben ze penetratie waarbij de vrouw aan het gillen is. Ik weet dat het een vertekend beeld is, maar het is het beeld dat ik al mijn hele leven meekrijg − het maakt me onzeker.

Je bent beïnvloed door dat soort beelden. Ik ook, maar mijn seks is niet stuk.

Het heeft ook te maken met hoe ik ben opgegroeid. Mijn vader overleed toen ik een klein kind was, en mijn moeder had het daar heel moeilijk mee. Mijn zus en ik waren altijd bezig om het voor haar prettig te maken, waardoor we niet de kans kregen om met onszelf bezig te zijn. Ik leerde te handelen op een hele inschikkelijke manier. Toen ik mijn eerste vriendje kreeg – hij was gewoon een leuke geile tiener – schreef ik in mijn dagboek: ‘Ik weet niet of ik klaar ben voor seks.’ Een maand later ging ik met hem naar bed – ik was gewend in te schikken, om toe te geven aan wat ik denk dat een ander graag wil. In relaties heb ik nooit seks gehad op het tijdstip dat ik het wilde, maar op het moment dat ik dacht dat het moest.

Sprak je dat uit in je relaties?

Nee, omdat ik dacht dat er iets mis was met mij. Toen ik op mijn zestiende een vriendje had, schreef ik in mijn dagboek dat ik zo’n slechte partner was omdat we nooit seks hadden. Alleen met mijn huidige vriend heb ik het erover − wij praten over alles.

Eerst vond je het lullig voor je vriend dat je deze film ging maken, ook omdat hij een BN’er is [presentator Tim Hofman, red]. Heb je hem toestemming aan hem gevraagd om deze film te maken?

De grap is dat ik samen met hem op het idee kwam voor een film waarin ik ‘seksualiteit’ zou onderzoeken. Al snel evolueerde dat naar: waarom heb ik geen seks in mijn relatie? Toen zei hij: “Dit is niet waar het idee begon.”

Foto door Jonnah Bron

Natuurlijk moesten we het erover hebben, ook omdat hij een publiek persoon is. Ik vond het moeilijk dat ik rekening met hem moest houden, omdat ik mijn verhaal eerlijk wilde vertellen. Maar we zijn er goed uitgekomen: we hebben een gesprek gevoerd zonder andere mensen erbij. Gewoon met z’n tweetjes en een handycam, zodat het een intiem gesprek is geworden. Dat zit wel in de film.

Is jullie relatie houdbaar zonder seks?

Ik denk wel dat seks nodig is, anders groeien we uit elkaar. Als we seks hebben, voel ik dat we dichter bij elkaar zijn. Je zou denken dat dat een goede motivatie is om het vaker te doen, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat er een manier komt om hiermee om te gaan, die voor beide partijen werkt. Anders is het niet houdbaar − voor ons allebei niet.

Hebben jullie oplossingen?

In de documentaire ga ik naar een tantracursus en de oefeningen die ik heb meegekregen werken goed. Toen we focusten op elkaar aanraken, was dat het dichtste bij filmseks dat ik ooit heb meegemaakt. Ik zat er helemaal in en vond het fijn. Alleen we zaten in de draaimolen, terwijl hij natuurlijk uiteindelijk in de achtbaan wil.

Bedoel je daarmee penetratie?

Ja. Hij heeft natuurlijk ook behoeftes.



Seks met anderen, is dat een oplossing?

Het zou uiteindelijk een optie kunnen zijn. We hebben het er wel over gehad, maar het is nog nooit gebeurd. Behalve dat we weleens dronken met iemand hebben gezoend.

Je vriend vertelde in een interview dat je tijdens jullie relatie ging daten met een vrouw. Hielp de vrouwenliefde voor zin in seks?

Daten met een vrouw was heel leuk, maar voor de zin in seks maakte het niet uit. De vraag of ik niet gewoon gay ben is een hele logische, en ik denk dat ik zowel op mannen als vrouwen val. Alleen ligt hier niet het probleem − het gaat er niet om dat ik ‘uiteindelijk op vrouwen val.’ Daarom komt het ook niet terug in de documentaire, ik vond dat niets toevoegen.

Om erachter te komen wat je ‘probleem’ is, onderzoek je in de film of je lichaam reageert op seksuele prikkels. Was je bang voor de uitslag?

Ik ging er eigenlijk vanuit dat ik aseksueel ben. Ik dacht dat de seksuoloog zou zeggen: “Sorry mevrouw, maar het werkt gewoon niet bij u.” Het was een verrassing dat mijn lijf wel reageerde. Aan de ene kant was ik opgelucht, aan de andere kant dacht ik: mijn lichaam werkt, wat gaat er dan mis in mijn kop?

Foto door Jonnah Bron

En, weet je dat nu?

Ik vind het een probleem dat ik losgekoppeld ben van mijn seksualiteit. Ik heb nooit een goede connectie gemaakt met mijn verlangen. Toen ik vrijgezel was heb ik weleens dronken, hitsige seks gehad, dat vond ik leuk en grappig. En in het begin van relaties had ik soms nog wel zin, omdat het dan nog spannend is. Maar zodra ik me veilig en fijn voel bij iemand, verdwijnt de zin in seks.

Mensen hebben seks omdat ze het lekker vinden.

Ik kan van seksuele handelingen genieten, maar het is heel lastig voor mij om me daar aan over te geven. Er gaan zoveel hakken in het zand, ik voel me geremd en dan is het heel lastig om te relaxen en ervan te genieten.

Voel je je weleens op andere manieren seksueel?

Sinds ik de documentaire maak, heb ik ineens allemaal seksdromen. Grappig hè? Soms gaan ze over mijn vriend, en soms is het een soort mix van mensen. Ik vind het vet dat die gevoelens van opwinding dus wel in mij zitten. Alleen lukt het me nog niet in mijn ‘echte’ leven.

In de film ga je mooie lingerie passen. Wekte dat seksuele gevoelens op?

Nee, dat deed heel weinig met me. Ik vond mezelf er wel mooi uitzien hoor, maar dat vertaalde zich niet in: jeej, zin in seks. Of ik me weleens sexy voel? Ik denk dat ik me nog nooit zo heb gevoeld. Ik kleed me ook nooit opzettelijk sexy, omdat ik niet goed kan dealen met de reactie die het bij mannen uitlokt. Toen ik een keer een coltrui en push-up-beha droeg, hielden alle mannen ineens de deur voor me open. Dat vond ik onprettig.

Wat vinden je vrienden en familie ervan dat je een film hebt gemaakt over je seksleven?

Mijn moeder begreep eerst niet waar de documentaire over ging. In het begin zei ik tegen haar dat het over ‘vrouwelijke seksualiteit’ ging, ook omdat ik het toen nog lullig vond voor Tim, maar ze heeft inmiddels ergens gelezen dat het over mij en mijn stukke seks gaat. Aan mijn zus vroeg ze toen of dat niet gemeen was tegenover Tim, maar ze is er tegen mij niet over begonnen.

Of ze het helemaal snapt weet ik niet, maar ze vindt het wel hartstikke leuk. Haar hele leven staat in het teken van de première. Ze is al aan het bedenken wat ze aantrekt, en ze had een selfie op Instagram gepost met: ‘Tot de première!’.

Hoe voelt het voor jou om met zoiets privé’s naar buiten te treden?

Ik heb er vooral heel veel zin in, en tegelijkertijd ben ik denk ik wel zenuwachtig op het moment dat de film uitkomt. Maar ik vind het een heel prettig gevoel dat ik anderen kan helpen; het is niet normaal hoeveel berichten ik nu al krijg van vrouwen die sturen dat ‘hun seks ook stuk is.’ Blijkbaar zitten veel vrouwen hiermee, maar praten ze er niet over. Ook zeggen veel mensen dat ze het zo dapper van me vinden. Als kwetsbaar zijn dapper is, dan is je mond erover houden kennelijk normaal. Ik hoop dat de film ervoor zorgt dat daar verandering in komt.

Is je seks nu niet meer stuk?

Ik ben erachter gekomen dat ik met een plattegrond door een stad liep, en heel gefrustreerd raakte omdat ik de weg alsnog kwijtraakte. Ik besef nu dat ik de verkeerde plattegrond in handen had. Die ben ik nu opnieuw aan het tekenen, en dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren; ik moet 34 jaar herschrijven. Ik had nooit verwacht dat het maken van deze documentaire echt zou helpen. We eindigen de docu waar het echte proces pas begint. We gaan nu samen naar een seksuoloog om het verder met z’n tweetjes uit te zoeken. Ik ben hoopvol gestemd.

De VPRO-documentaire Mijn seks is stuk is vanaf woensdag 4 december te zien op NPO3-Youtube en vpro.nl, en wordt op 11 december uitgezonden op NPO3.