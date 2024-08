Maak eens deze ontzettend makkelijke ricottapannenkoeken

Porties: 4

Benodigdheden

Voor de honingboter:

225 gram suiker

100 ml ahornsiroop

1 eetlepel bakpoeder

225 gram boter, in blokjes en op kamertemperatuur

50 ml honing

2 theelepels zout

Voor de ricottapannenkoeken:

7 eieren, eigeel en eiwit gescheiden

620 gram ricotta

450 gram bloem

1 eetlepel bakpoeder

250 ml melk

1½ theelepel zout

2 theelepels suiker

Rasp van 1 citroen

Garnering:

Banaan, gesneden

Bosbessen

Aardbeien

Ahornsiroop

Recept

1. Voor de honingboter, verhit de suiker en siroop samen op een laag vuur totdat de suiker is opgelost. Roer de bakpoeder er doorheen. Giet het mengsel uit op bakpapier en laat het afkoelen. Breek het in grote stukken en maak er in een keukenmachine groffe korrels van. Voeg de overige ingrediënten toe en meng.

2. Gebruik een elektrische mixer om het eiwit op te kloppen, totdat je er stijve pieken van kunt maken. In een aparte kom, meng de ricotta, melk, eigeel en citroenrasp.

3. In een andere kom, zeef bloem, bakpoeder, zout en suiker. Combineer de droge en natte ingrediënten, en roer voorzichtig het eiwit er doorheen.

4. Doe het beslag in een beboterde koekenpan. Wacht totdat het bubbelt, bijna vast en goudkleurig is. Draai om en bak de andere zijde tot het volledig goudbruin is.

5. Stapel drie pannenkoeken per portie en garneer met stukjes banaan, aardbeien, bosbessen en een flinke lading honingboter en ahornsiroop.