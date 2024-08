Mag mijn baas me dwingen om te werken met een nulurencontract?

Headerfoto via Pixabay-gebruiker Matan Segev.

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten. Zelf een domme geldvraag? Mail hem naar dommegeldvragen@gmail.com.

Videos by VICE

—

Beste VICE Money,

Ik werk in een kroeg en vroeg mijn baas of ik mijn zaterdagavond vrij kon krijgen voor de verjaardag van een goede vriend, maar ik kreeg geen vrij. Nu dacht ik dat ze mijn verzoek niet kon weigeren, omdat ik een nuluren contract heb en dus eigenlijk geen minimaal aantal uren hoef vol te maken per week. Ik vroeg me af of mijn baas me mag verplichten om te werken met een nuluren contract. Weten jullie hoe dat zit?

Groetjes,

Michiel

—

Hallo Michiel,

Zo te zien heeft je baas je mooi in de tang, want ze denkt wel te kunnen zeggen dat jij moet komen werken, terwijl ze jou bijna geen zekerheid geeft. En dat kan ook gewoon bij een nulurencontract, want je baas mag jouw weekend verpesten terwijl de wet haar nog gelijk geeft ook. Toch zou ik even verder lezen, want er zijn trucjes om haar soms te slim af te zijn.

Met een nuluren contract mag je baas je altijd oproepen. Als je opgeroepen wordt, ben je verplicht om te komen. Het minimum aantal uur dat je moet werken is dus niet nul. Het minimum aantal uren dat je moet werken is het aantal uren dat je baas je nodig heeft.

Als ze je niet nodig heeft dan verdien je dus geen klap. En als je net leuke dingen voor het weekend gepland heeft, dan kan je baas dat weekend in de war schoppen.

Ik heb een vriend die door de baas van het café waar hij werkte gedwongen om het hele weekend te werken terwijl de maandag erna zijn tentamenweek begon. Ook als je baas je belt om dezelfde dag nog te komen werken, mag je niet weigeren. Dan kun je wel zo mooi hebben gepland om te studeren, als je baas je plotseling oproept, ben jij de pineut.

Is er dan helemaal geen loophole? Jawel, die is er. Eentje die zo logisch is dat je hem zelf, net als ik, meestal wel vergeet.

Als jouw baas de roosters een maand van tevoren maakt, kan ze doen met jouw vrije tijd wat ze wil. Maar als je ruim op tijd, nog voordat je bent ingeroosterd aangeeft dat je die zaterdag niet beschikbaar bent, heeft je baas dus niet het recht je op te roepen. Wanneer ze het rooster eenmaal gemaakt heeft, en jij op een zaterdag niet bent ingepland, dan nóg mag ze je verplichten om te komen werken. Ga dus nu meteen naar de agenda van de baas om de komende maanden vol te kladden met ‘MICHIEL VRIJ’, dan ben je mooi van al het gezeik af.

Alhoewel dat de wet is, nemen werkgevers het er soms niet zo nauw mee. Je baas mag je bijvoorbeeld wettelijk gezien ook maar 40 uur inroosteren, maar vanwege de onzekerheid gaan veel mensen met een nulurencontract ook akkoord met meer en zo worden ze uitgeknepen, want veel salaris krijgen ze vaak niet. Maar ze gaan ermee akkoord omdat ze nou eenmaal niet weten of er de week erna wel genoeg werk zal zijn – en of hun baas ze eruit zal schoppen als ze weigeren. Voor jou tien anderen.

Waarschijnlijk zal het in jouw geval wel goed gaan. Omdat je je baas persoonlijk kent, kun je hier en daar nog wel wat regelen. Maar werknemers van grotere bedrijven, zoals taxichauffeurs of schoonmakers, zijn vaker de dupe.

Natuurlijk bestaat er altijd een machtsverschil tussen werkgever en werknemer, maar met het nuluren contract is de kloof enorm. Als je iets doet wat de baas niet zint, kan het je zomaar uren kosten en word je voor die uren ook niet betaald. Van de werknemer wordt toewijding en flexibiliteit verwacht; de werkgever gebruikt het personeel als pionnetjes in een spelletje mens-erger-je-niet.

Daarom zijn de nulurencontracten politiek ook zo omstreden. Vakbond FNV riep in 2013 al op om een einde te maken aan de ‘negentiende-eeuwse toestanden’, maar er is sindsdien weinig veranderd.

Niettemin hoop ik dat je hier wat aan hebt en dat je de volgende keer wel op tijd bent om vrij te krijgen voor het feest – en dat je dan met een borrel of twee al deze zorgen even kunt vergeten.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: