Magische kerststol

“Deze kerststol eet je beter niet met je familie.”

Porties: 1

Videos by VICE

Voorbereiden: 30 minuten

Totaal: 70 minuten

Ingrediënten

Voor het brood:

500 g bloem 50 g suiker 1 tl kaneel 15 g gist 9 g zout 200 g lauwe melk 100 g lauw water Citroenrasp van een hele citroen

Voor de vulling:

50 g sukade 100 g pecannoten 150 g rozijnen 500 g amandelspijs 4 g wiet 1 ei Citroenrasp van een hele citroen 100 g boter

Voor de afwerking:

Wat extra gesmolten boter, om het brood mee te bestrijken 200 g poedersuiker

Bereidingswijze

1. Maak de wietboter: doe boter in een steelpannetje op laag vuur, het liefst met een vlamverdeler ertussen zodat het pannetje geen direct contact heeft met het vuur. Voeg de wiet toe en laat ongeveer twintig minuten trekken. Haal daarna het pannetje van het vuur en zet de boter in de koelkast, twee uur.

2. Maak het brooddeeg: meng bloem met suiker, gist, kaneel en citroenrasp in de keukenmachine, op middelhoge stand, tot het goed gemengd is. Voeg daarna lauwe melk en water toe, en kneed in de machine. Laat het deeg een half uur rusten, in een kom met een beetje olie en een natte theedoek of folie eroverheen, op een warme plek. Laat staan tot het deeg verdubbeld is.

3. Maak de spijsrol: smelt de wietboter op laag vuur. Draai dit fijn in de keukenmachine en gooi daarna door een fijne zeef, om alle grove stukken wiet eruit te filteren. Roer in een aparte kom de amandelspijs los met de citroenrasp en een ei, in de keukenmachine op lage stand. Voeg de gezeefde wietboter toe en mix opnieuw. Rol vervolgens de wietspijs tot een ronde, dikke staaf.

4. Vul het brood: rol het deeg uit op een met bloem bestrooide werkbank. Maak er een grote lap van, ongeveer drie centimeter dik. Gooi de noten, rozijnen en sukade eroverheen en kneed goed door. Rol opnieuw tot een lap van ongeveer drie centimeter. Leg de staaf wietspijs daar middenin, vouw het deeg dicht en rol in de vorm die je wilt.

5. Verwarm de oven tot 180 graden. Bak dertig tot veertig minuten, afhankelijk van je oven.

6. Smeer wat gesmolten boter over de korst, en besprenkel met poedersuiker.