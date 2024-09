‘Make The Netherlands Normaal Again’ is de slogan die Nederland moet redden van de ondergang

Er werd vanochtend een flinke bom gedropt, in de vorm van een manifest van Mark Rutte in diverse kranten. Nederland schudt nog steeds op z’n grondvesten vanwege de oproep van de machtigste man en baas van alle Nederlanders, die luidt: we moeten normaal doen.

“We vinden Nederland best een gaaf land,” schrijft Rutte, maar “[s]oms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.” En dat zint de minister-president niet. Sterker nog, hij schrijft dat iedereen die niet normaal doet op moet rotten: “Doe normaal of ga weg.”

Het is dus een belangrijk moment om na te gaan wat eigenlijk precies normaal is en wat niet, want Nederland is voor de normaaldoeners en voor je het weet staat Mark Rutte met een legertje agenten van de normaaldoenpolitie aan je deur, om je te verzoeken of je misschien weg wil gaan.

Goed. Normaal doen dus. Zoals Rutte zelf zegt: “We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land.” Het probleem van ‘normaal’ is alleen dat het woordje ‘norm’ erin zit, en dat die norm niet in de sterren geschreven staat. Iemand moet die norm bepalen, maar wie? Blijkbaar voelt Mark Rutte zich geroepen.

Hier ontstaat wel het eerste probleem. Als we uit moeten gaan van de normaalheid van Rutte, moeten vrijwel alle Nederlanders ophoepelen. Er is namelijk niemand in heel Nederland normaler dan Mark Rutte, zo bleek in 2015, toen Mark Rutte gasthoofdredacteur van Margriet was. Daar gaf hij, in een stuk over zijn vlammende personality, antwoord op wat zijn favoriete dingen waren. Zijn favoriete tv-programma: “DWDD“. Een van zijn lievelingsnummers aller tijden: “Beautiful Day van U2″. En zijn favoriete pagina van het complete internet? “Nu.nl”.

Mark Rutte's favorieten

Ik daag je uit om één normalere website te noemen dan nu.nl. Ik wil maar zeggen, het is lastig werken als je je moet conformeren aan de normaalheid die wordt voorgeschreven door iemand die zelf extremistisch is in het normaal zijn.



Hoe dan ook, we moeten wel. En dus de vraag: wat is precies wel en niet normaal volgens Rutte? Een overzicht.

Niet normaal: Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen

“Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet,” verzucht Rutte, gevolgd door: “U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat.” Ik moest op de een of andere manier gelijk denken aan een hele oude reclame van Veilig Verkeer Nederland over asociaal rijgedrag, die ik als kind in de jaren negentig vaak voorbij zag komen. Niet dat asociaal gedrag normaal is, maar dat vermoeide woordje ‘meer’ doet vermoeden dat de mensen vroeger tenminste nog normaal deden. Leugens!

Vroeger was het allemaal niet normaler. Het enige normale is het zuchtend verlangen naar ‘normalere tijden’, want dat deden mijn ouders al toen de punkbeweging opkwam, en hun ouders toen in de jaren zestig de studentenrellen ontstonden. Niemand heeft ooit in een normale tijd geleefd, wat Rutte trouwens volledig erkent met het woordje ‘lijken’.

Niet normaal: homo’s en vrouwen in korte rokjes.

Rutte vindt mensen die van buitenaf komen niet normaal, wanneer ze “homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten.” Een beetje een ongelukkige formulering, want als je het over ‘homo’s’, ‘vrouwen in korte rokjes’, óf ‘gewone Nederlanders’ hebt, lijkt het alsof homo’s en vrouwen in korte rokjes helaas buiten het nationale genootschap der Normale Nederlanders vallen.

Wel normaal: liberaal zijn, maar voor ‘de buut’nlanders’ het oude vertrouwde ‘ga terug naar je eigen land’ van stal halen

Rutte roept vluchtelingen en migranten op om normaal te doen en anders terug te gaan naar hun eigen land. Dat zijn de buitenlanders “[d]ie homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.”

Er valt nogal wat op af te dingen wanneer je homofobie en seksuele intimidatie zo HOPS even in de schoenen van vluchtelingen/allochtonen schuift. Ook valt er nogal wat af te dingen op de redenatie: “gewone Nederlanders uitmaken voor racisten” -> niet normaal -> terug naar je eigen land. Bedoelt hij dat je een racist geen racist mag noemen? Of zijn ‘gewone Nederlanders’ nooit racisten? Hm.

Wel normaal: een vliegend oor

Ervan uitgaande dat Rutte vlijmscherp normaal van niet normaal weet te onderscheiden en het normaalschap door en door belichaamt, kunnen we op basis van de foto bij de advertentie niet anders concluderen dat het volkomen normaal is om een vliegend oor te hebben???



Niet normaal: iedereen die niet werkt voor z’n geld

“Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen,” roept Rutte. Jammer dus voor iedereen die vanwege een gebroken been of een depressie een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, iedereen die van z’n ouders of DUO geld leent om z’n studie te betalen, en iedereen die weleens iets heeft gewonnen in de Staatsloterij. Helaas, jullie komen niet in aanmerking voor het door Rutte ontworpen normaalheidscertificaat, en u wordt verzocht weg te gaan.

Niet normaal: sarren met vlogjes

“Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes.”

MAKE THE NETHERLANDS NORMAAL AGAIN. STOP HET SARREN MET VLOGJES.

Wel normaal: “Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen.”

Oké ik zeg niet dat het me siert dat ik soms een trui pas in een winkel en het me vervolgens niet lukt om hem weer netjes op te vouwen en terug te leggen, waarna ik – hopend dat niemand me door heeft – weg sluip, maar ben ik daarmee zo abnormaal dat ik niet meer welkom ben in dit land???

Wel normaal: “Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.”

Wie overschreeuwde Wilders ook al weer toen hij “Doe eens normaal man!” zei, met “DOE LEKKER ZELF NORMAAL!” Waarom ging deze persoon hier überhaupt tegenin, terwijl deze persoon dit verwijt zelf als de belangrijkste daad ter wereld ziet???



Wel normaal en niet normaal

Ik heb op het internet een heel klein beetje onderzoek gedaan naar wat Rutte zelf allemaal nog meer normaal en niet normaal vindt. Niet normaal vindt hij bijvoorbeeld: mensen die demonstreren tijdens een Sinterklaas-optocht, of dat de spanningen in Turkije voor bedreigingen in Nederland zorgen; wel normaal vindt Rutte het om je kind aan te geven bij de politie wanneer hij of zij crimineel gedrag vertoont, dat er kritiek komt als je politieke plannen presenteert, om na te denken over zijn opvolger, dat een uitkeringsgerechtigde er alles aan doet om úít die uitkering te komen, etc, etc.

Rutte is kortom totaal in de ban van normaal doen. Halbe Zijlstra begint trouwens ook al te strooien met uitspraken over wat er allemaal wel en niet normaal is. Normaal doen is blijkbaar de way to go, voor een “waanzinnig gaaf” Nederland, en iedereen die niet normaal doet hoort er niet meer bij. Je kunt dus maar het beste het zekere voor het onzekere nemen, en voortaan alleen nog maar naar U2 luisteren en naar nu.nl surfen. Voor je het weet ben je niet normaal genoeg.