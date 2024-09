Première: Mamiffer – Mara

Mamiffer is het duo Faith Coloccia en Aaron Turner. Samen creëren ze een donkere sfeer rondom emotie en betekenis. Het nieuwe album The World Unseen komt op 1 april uit via SIGE Records.

Mara, het liedje dat hieronder in premiere gaat, heeft iets speciaals. Bij de eerste luisterbeurt valt meteen het samenspel tussen piano en zang op, klinkend als een somber kerstliedje. Na nog een keer luisteren valt ineens ook het gevoel van verdriet, rouw en verlies in het nummer op. Mamiffer weet een muzikaal landschap te scheppen vol emoties, maar houdt het tegelijkertijd ook vaag, waardoor je het nummer nog maar eens opzet. En nog maar eens opzet.

TRACK LIST

1. By the Light of My Body

2. Flower of the Field II

3. 13 Burning Stars

4. Mara

5. Domestication of the Ewe – part I

6. Domestication of the Ewe – part II

7. Domestication of the Ewe – part III

8. Parthenogenesis