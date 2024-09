Margaret Atwood over twitter, vrouwenrechten en haar onconventionele carrière

Margaret Atwood is een van die auteurs die niet in één hokje past. De Canadese schrijver is in meer dan 35 landen gepubliceerd, heeft veel prijzen gewonnen en zowel critici als middelbare scholieren lopen met haar weg – niet alleen kan ze goede boeken schrijven, ook is ze een ster in twitteren. Kenmerkend van haar werk zijn haar experimentele narratieven en haar dichterlijke kijk op proza – aspecten die terug te zien zijn in haar expliciete maar toch ook elegante, progressieve politieke ideeën. Atwood is een zelfbenoemd milieuactivist en een voorvechter van vrouwenrechten (al houdt ze er niet van om feminist te worden genoemd).

Verder bestaat haar werk uit pittige analyses –vaak doorspekt met humor en speelsheid – van seks en de relatie tussen mannen en vrouwen. Ze is vooral bekend van haar boeken The Handmaid’s Tale en Oryx and Crake, maar heeft ook het patent op zogenaamde “op afstand schrijven-technologie” in de vorm van de LongPen, en ze heeft een boek geschreven dat in 2114 gepubliceerd zal worden.

Videos by VICE

Broadly sprak Atwood over haar lange, veelzijdige carrière, hoe het nu staat met vrouwenrechten en of ze er zich bewust van is dat de dystopische boeken die ze in de jaren tachtig schreef, nu werkelijkheid lijken te worden.