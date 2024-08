We spraken Nederlandse mascottes over corona en het ontslag van Gunnersaurus

Vorige week werd bekend dat Arsenal wegens bezuinigingen voorlopig afscheid neemt van hun mascotte Gunnersaurus, een gigantische, groene dino in een Arsenalshirt. Het nieuws kwam nota bene op Deadline Day, alsof er nog een kleine kans was dat de Engelse club een nieuwe mascotte binnen zou hengelen op dezelfde dag.

Je zou misschien verwachten dat dit nieuwtje slechts een voetnoot in het mondiale voetbalnieuws is, maar er kwamen talloze reacties op het afscheid van de dinosaurus met het rode petje. Foto’s van de iconische mascotte verspreidden zich als een groengekleurde olievlek over Twitter en Instagram – zelfs Marten de Roon maakte er een grap over, dan weet je dat iets mainstream is – en Arsenal-coryfeeën plaatsten emotionele berichten over het vertrek. Uiteindelijk bood Mesut Özil aan om Gunnersaurus’ salaris te betalen, maar Arsenal liet na alle commotie weten dat de mascotte in een later stadium waarschijnlijk weer terug zal keren.

Arsenal-legende Ian Wright op Twitter over het vertrek van Gunnersaurus.

Sinds de uitbraak van corona verschijnen er af en toe mistroostige foto’s uit het buitenland van mascottes met een mondkapje op of ontsmettingsmiddelen in de hand. Kortom: het zijn zware tijden voor mascottes, die – net als volle stadions en met z’n allen in elkaars persoonlijke ruimte bivakkeren – relikwieën van Het Oude Voetbal lijken te zijn geworden. Uit het veiligheidsplan dat de KNVB in juni publiceerde bleek dat de rol van de sfeermakers kleiner zou worden: “Wanneer de elftallen het veld op komen, zal dat zijn zonder mascottes. Dat betekent dus geen kinderen meer aan de hand van voetballers en ook geen mascottes op het veld meer.”

In gesprek met Radio 1 reageerde Storky van ADO Den Haag destijds teleurgesteld op het besluit. Sindsdien is de wereld alleen maar grimmiger geworden voor mascottes, nu er in Nederland helemaal geen publiek meer naar wedstrijden mag komen, en er vanuit het buitenland berichten komen over de bedreigde positie van mascottes als Gunnersaurus. We belden met drie Nederlandse mascottes, om erachter te komen of ze bang zijn om net als Gunnersaurus (tijdelijk) uit te sterven.

We spraken met Ally de Aap (de talisman van Almere City die ‘stom’ is, dus niet praat, en alleen schriftelijke vragen beantwoordt), Groby (van FC Groningen, ooit door ELF Voetbal verkozen tot ‘meest intimiderende mascotte’ van de Eredivisie) en Bultje (dat is gewoon de mascotte van Heracles, verder geen wetenswaardigheden).

Ally (Almere City)

He Ally, hoe waren de wedstrijdloze maanden voor jou als mascotte?

Een ware verschrikking. Als hofnar en uithangbord leef ik bij de gratie van supporters en van de dynamiek van wedstrijden. Gelukkig heeft het ons ook tijd gegeven om eens na te denken over mijn kidsclub. Samen met ‘De Eigenwijsjes’ hebben we daarom dit seizoen een queeste om de sleutel van de Eredivisie te vinden. Dat is natuurlijk mijn taak overdag. ’s Nachts blijf ik de buurt terroriseren om het merk Almere City FC verder op de kaart te zetten.

Wat doet een mascotte als er niet gespeeld wordt?

Ik ben momenteel bezig met de oprichting van een International School of Mascotting (ISofM). Ik hoop daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Ik word erg somber van het niveau van mascotting in Nederland. Wij moeten voorbij het obligate handen schudden en wuiven kijken. We moeten meer karakter tonen en het DNA van onze respectievelijke clubs uitdragen. ISofM heeft ook een sociale functie. Als we éénmaal in het kwartaal met alle mascottes kunnen overleggen met een hapje en een drankje, dan ben ik ervan overtuigd dat we de wereld kunnen veroveren. De eerste twee meetings stonden al gepland, maar die kunnen door dat rotvirus nu even niet doorgaan.

Wat heb je het meest gemist, de afgelopen tijd?

De bedrijvigheid rond wedstrijden, de dynamiek. Als mascotte word je toch gevoed door het publiek. Nu het allemaal wat minder is, en tegenwoordig zelfs helemaal niet, verleg ik dan ook mijn focus. Tegenwoordig wordt elke wedstrijd live op FOX uitgezonden en dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Ik ben een sucker for the fame, dus ik zorg er op de een of andere manier wel voor dat de camera’s op mij gericht staan.

Ik zag dat je tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport in het stadion was. Wat zijn nu precies je bezigheden rondom wedstrijden en hoe verschilt dat met ‘vroeger’?

Normaliter ben je met het publiek bezig. Je zoekt de interactie op en zorgt dat mensen een onuitwisbare indruk van je krijgen. Tegenwoordig ligt de focus meer voor de camera. Hoe kunnen we het Nederlandse publiek meegeven dat Almere City FC een club is om rekening mee te houden? De komende maanden zijn er genoeg momenten om eens lekker uit te pakken. Halloween, Black Friday, Kerstmis.

Zijn er regels wat betreft het handen schudden?

Apen kunnen het virus niet verspreiden, dus in principe ben ik niet gebonden aan de maatregelen. Ik begrijp echter dat mensen ook bevreesd zijn, dus ik houd mij wel netjes aan het protocol. Ik heb een speciale high-five-stok, waarmee de anderhalve meter in ieder geval blijft gewaarborgd. Het is zaak dat de maatregelen zo snel mogelijk versoepelen, dus ik probeer zo goed mogelijk mee te werken.

Denk je dat er, na het vertrek van Gunnersaurus, meer mascottes gaan verdwijnen?

Als ik naar mijn eigen salaris kijk, kan ik het me niet voorstellen. If you pay peanuts, you get monkeys. Wel kan ik mij voorstellen dat er heel veel mascottes momenteel depressief thuis zitten en het allemaal niet meer zo zien zitten. Kijk naar die zebra van De Graafschap bijvoorbeeld. Het lijkt mij afschuwelijk om altijd voor meer dan tienduizend supporters te swingen en nu de luwte in te moeten. Zeker in de Achterhoek, waar toch al niet heel veel te doen is. Ook daar kan mijn International School of Mascotting uiteindelijk in begeleiden.

Groby (FC Groningen)

Groby, hoe waren de wedstrijdloze maanden voor jou als mascotte?

Ik voelde wel een leegte, aangezien het iets is dat eens in de twee weken terugkomt en waar je toch een ritme in hebt. Een soort wedstrijdritme, eigenlijk. Dat klinkt natuurlijk gek omdat je er niet voor hoeft te trainen, maar het is wel iets dat in je systeem zit. Dat is nu toch weg, en dat mis ik dan ook.

Wat heb je het meest gemist de afgelopen periode?

Toch wel de interactie met de kids. Dat je met iemand op de foto gaat en die glimlach op het gezicht ziet, dat is toch waar je het voor doet.

Ben je nog aanwezig geweest bij de wedstrijden dit seizoen?

Ik ben alleen bij FC Groningen-PSV geweest, de allereerste wedstrijd van de competitie. Toen was er nog beperkt publiek aanwezig. Het was allemaal wat strikter dan normaal, de spelers en de staf zaten in een soort bubbel. Ik moest rekening houden met de looproutes en waar ik wel of niet mocht komen. Voorheen liep ik door de catacombe en zag ik daar bijvoorbeeld Dick Advocaat of Quincy Promes, nu was dat niet zo. Ik moest me in een aparte kleedkamer omkleden en mocht alleen op het kunstgrasgedeelte van het veld komen.

Waren er regels wat betreft het handen schudden?

Ik mocht wel high fives geven, maar geen knuffels uitdelen. En de ontvangst van mensen die het stadion betreden bij de ingangen mocht niet meer, omdat er anders clustervorming zou kunnen ontstaan. De spelersopkomst deed ik ook niet meer. Helaas, want als je samen met die spelers het veld op loopt, besef je hoeveel geluk je hebt. Dat is gewoon heel leuk.

Denk je dat mascottes ten onder gaan aan dit virus?

Ik denk het niet, omdat een mascotte toch ook wel een beetje het gezicht van de club is. Zeker ook voor de juniorclub. Ik denk wel dat onze functie gaat veranderen, qua wat wij praktisch wel en niet mogen, maar ik denk niet dat mascottes helemaal gaan verdwijnen.

Bultje (Heracles Almelo)

He Bultje, wat heb je het meest gemist de afgelopen maanden?

Als mascotte mis ik de spelersopkomst wel. En normaal gesproken sta ik voor de wedstrijd een beetje te ouwehoeren met de supporters en de ballenjongens. Dat mis ik als mascotte het meest. Maar ik ben ook gewoon voetballiefhebber en wil natuurlijk vooral graag weer naar het stadion gaan en de wedstrijd zien.

Wat vond je het mooiste aan jouw rol bij de club?

De spelersopkomst, dat is het allermooiste. Dan sta je naast alle voetballers en geef je ze allemaal een hand. Het is wel heel vet als je, zoals in 2019, altijd achter Brandley Kuwas aan het veld op loopt. Of als je tegen Ajax en PSV speelt en al die spelers een handje geeft. Na de wedstrijd tegen Ajax zei ik: “ik heb voor 400 miljoen aan handen geschud”.

Hoe zit het nu, ben je tijdens wedstrijden weer aanwezig in het stadion?

Nee, ik ben er nog helemaal niet geweest dit seizoen. Dat is balen. Maar ja, ik hoef het veld niet op en er waren ook maar beperkt plekken beschikbaar. Ik weet eigenlijk niet hoe dat bij andere clubs zit. Ik zit zelf ook in een WhatsApp-groep voor mascottes, daar hebben we het wel over dit soort dingen, maar ik heb nog niets gehoord over mascottes die alweer aanwezig waren op het veld. Ik zal het eens vragen.

Zitten alle Nederlandse mascottes in die appgroep?

Ze zitten er niet allemaal in, maar wel een hoop. Daardoor ken ik ook een aantal mascottes. Maar niet allemaal, Lucky Lynx van Ajax is bijvoorbeeld geen lid, dus die ken ik ook niet.

Denk je dat er, na het vertrek van Gunnersaurus, meer mascottes gaan verdwijnen?

Dat weet ik niet, maar ik denk dat de situatie bij Arsenal anders is dan hier. Ik kan me voorstellen dat het daar wel een fulltime job is, dat is het in Nederland niet. Misschien had Gunnersaurus wel veel activiteiten met sponsoren en maatschappelijke bezigheden. Dan is het natuurlijk een makkelijke keuze om zo iemand weg te bezuinigen.

