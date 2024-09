Bekijk de met bloed besmeurde nieuwe video van de black metalgoden Mayhem

Sinds de oprichting in 1984 is de Noorse black metal-groep Mayhem een van de meest polariserende en uitdagende acts in het genre. Met het in 2014 uitgebrachte Esoteric Warfare verstevigde Mayhem zijn positie alleen maar meer. Onder aanvoering van drummer Hellhammer en mede-oprichter/bassist Necrobutcher, lijkt Mayhem dezelfde energie en felheid te hebben als de periode toen black metal nog geheel afhankelijk was van de ruil in cassettebandjes en fanzines.

Om het tweejarige jubileum van Esoteric Warfare te vieren, besloot de band een video uit te brengen voor Watchers, de bizarre albumopener. De clip bevat live-beelden die door negen verschillende camera’s zijn geschoten. Het optreden dat je ziet vond in Baltimore plaats tijdens de Black Metal Warfare II Tour, waar ook zwaargewichten Watain en Rotting Christ te zien waren. Met afwisselende shots van afgehakte varkenskoppen, een losgeslagen publiek en de betoverende aanwezigheid van de legendarische frontman Attila Csihar in zowel real-time als in slow motion ontstaat een groots en theatraal geheel.

Videos by VICE

Bekijk hem hieronder.