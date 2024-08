Melanie (28) maakte harde financiële keuzes om straks met vroegpensioen te kunnen

De meesten leggen zich erbij neer dat ze ( minstens ) tot hun 67ste moeten werken, met alle ellende van dien. Maar deze zomer spreken we mensen die dat lot willen ontlopen.

Steeds vaker hoor je over jonge mensen die het vertikken om het grootste deel van hun tijd op aarde in te wisselen voor geld. Zo gingen deze Amerikaanse dertigers vroeg rentenieren door miljoenen dollars te sparen. En door veel te besparen en beleggen kon de Canadees-Amerikaanse blogger Peter Adeney, beter bekend als Mr. Money Mustache, al op z’n 30ste stoppen met werken – wat hem veel navolging opleverde, ook in Nederland.

Maar hoe streven mensen in Nederland zulke financiële vrijheid na? We spraken Melanie Verheijen (28), die met haar man Bram (30) een koophuis verruilde voor een goedkopere variant: een tiny house op wielen. Zo hoeven ze minder te werken en kunnen meer reizen. Daar bloggen en vloggen ze ook over. Melanie verwacht over tien jaar met pensioen te kunnen, ondanks dat ze ziek is en zij en haar man hun koophuis met verlies hebben verkocht. Wat hebben ze ervoor over? En wat moeten ze ervoor laten?

VICE Money: Ha Melanie, fijn dat je nog even tijd hebt om te vertellen over je rigoureuze financiële keuzes, want ik begrijp dat je alweer op reis gaat?

Melanie: Klopt! We gaan eerst met mijn ouders en hun camper een paar dagen naar Oostenrijk. Daarna trekken we een maand lang zelf met onze daktent door het Balkangebergte.

Een maand weg, dat klinkt als luxe.

Ja en nee. Vroeger werkte ik bij een taxibedrijf en kon ik nooit zo lang vrij nemen. Maar sinds drie maanden zit ik in de ziektewet, omdat ik chronisch ziek ben geworden. Ik heb colitis ulcerosa – dat is het zusje van de ziekte van Crohn. Daardoor ben ik snel moe en overprikkeld. Ik hoop dat veel vrije tijd en reizen m’n gezondheid zal verbeteren.

Is je gezondheid de belangrijkste reden om minder te willen werken?

Nee, dat begon eigenlijk twee jaar geleden, toen mijn man Bram en ik een reisprogramma keken en de bergen en woestijnen van Mongolië zagen. Daar wilden wij ook heen. Dus zochten we diezelfde avond nog een 4×4 met daktent, om te huren voor een roadtrip in de zomervakantie. Dat beviel zo goed dat we er bij terugkomst eentje kochten.

En toen?

We begonnen uit te zoeken hoe we vaker op reis konden gaan. Een paar maanden later zagen we een tv-programma over tiny houses. Die levensstijl sprak ons meteen aan: het idee is dat je door de veel kleinere hypotheek een veel grotere financiële vrijheid krijgt.

Voelde dat in de praktijk ook zo?

Niet meteen. Tegen alle adviezen in deden we ons rijtjeshuis in de verkoop om onze droom na te jagen. Bijna een jaar later verkochten we het met verlies. We moesten 11.000 euro spaargeld bijleggen om ons huis te verkopen, en twee leningen afsluiten om onze tiny house van 50.000 euro te kunnen financiëren. Daarna hebben we eerst nog tien maanden in een toercaravan gewoond. En nu zitten we sinds anderhalve maand in onze tiny house.

De toercaravan net voordat ze er zouden gaan wonen.

Hoeveel komt er nu maandelijks binnen?

In totaal zo’n 3.000 euro. Mijn loon ligt rond de 1.000 euro, dat is 70 procent van mijn laatste salaris omdat ik in de ziektewet zit. Bram verdient iets meer dan 2.000 euro. Hij werkt fulltime bij Defensie.

Wil hij ook niet minder gaan werken?

Jawel. Maar dat kan pas over twee jaar. Eerst moeten we nog de twee leningen – van 23.000 euro en van 15.000 euro – aflossen die met de aankoop van ons tiny house te maken hebben. De eerste is flexibel, maar moet wel binnen twee jaar zijn afgelost. Die lening kost ons zo’n 1.300 euro per maand. Maar dit jaar lossen we eerst 500 euro per maand af, zodat we een buffer kunnen opbouwen. Volgend jaar zal dat rond de 2.000 euro per maand worden, en daarna zijn we er vanaf.

De andere lening loopt tien jaar en kost ons maar 160 euro in de maand. Daarom kunnen we allebei uiteindelijk minder gaan werken. Of sneller sparen voor een buffer en zo nog eerder met pensioen gaan.

Hoeveel hebben jullie nodig om rond te komen?

Als we niks geks doen en de leningen zijn afbetaald, kunnen we van 1.000 euro per maand leven. Maar het ligt ook heel erg aan waar onze tiny house staat. We betalen nu 350 euro per maand, omdat we op een camping in Gelderland staan. Dat is een seizoensprijs. We hebben met de campingeigenaars afgesproken dat we niet hoeven te betalen voor de staanplaats als we op reis zijn. Maar als we een vaste plek op een eigen stuk land zouden hebben, gaat dat ons wel meer kosten.

Maar jullie willen volop reizen én met vroegpensioen. Hoe gaat dat lukken met een maandinkomen van 1.000 euro?

We willen geen kinderen en hoeven geen rigoureuze wereldreis te maken – maar willen inderdaad wel twee tot drie keer per jaar een paar maanden reizen. Daarvoor hebben we 2.500 euro per maand nodig. Als onze leningen zijn afbetaald, kunnen we sneller een financiële buffer opbouwen en eerder met pensioen. Ik hoop ook meer te kunnen bloggenen daar een vast inkomen mee te creëren met donaties bijvoorbeeld. En we hebben geld geïnvesteerd.

Dus die investeringen kunnen nog wel knallers worden.

We hopen inderdaad dat dat ons ook wat zal opleveren. Hoeveel we precies hebben ingelegd weet ik niet. Dat regelt Bram. Maar we willen sowieso nog meer investeringen doen. Investeren is een makkelijke manier van geld verdienen als je goed onderzoek doet. Tuurlijk kun je er geld mee verliezen, maar er is ook een grote winstkans. We hebben verschillende investeringen gedaan; sommige zijn risicovol, andere wat minder. Zo maken we het niet te stressvol voor onszelf. Sowieso investeren we ook nooit geld dat we niet kunnen missen.

Hoeveel zetten jullie nu opzij voor de buffer?

Ik denk zo’n 1.000 euro per maand. Maar volgend jaar gaan we een deel daarvan gebruiken om extra af te lossen. Dus de komende twee jaar kunnen we nog niet veel apart zetten.

Zijn er, naast kleiner wonen, ook andere dingen waarop jullie zijn gaan besparen of hebben moeten inleveren?

Toen we tijdelijk in de toercaravan gingen wonen, moesten we veel spullen verkopen en wegdoen. Maar dat voelde nooit alsof we ergens op moesten inleveren. We misten onze spullen niet en begonnen avondenlang docu’s te kijken over minimalisme –een eenvoudigere, ‘ontspulde’ levensstijl waarbij je beseft dat geluk in ervaringen zit, niet in dingen. Daarnaast hebben we nooit extreem luxe gewoond. We hebben bijvoorbeeld nooit een regendouche gewild. Als het er maar gezellig uitziet.

De grote opruiming van de zolder.

Leggen jullie jezelf ook weleens lekker in de watten? Of kan dat je gestolen worden?

Daar geven we niet zoveel om. Vanwege mijn ziekte is het nu ook moeilijker geworden om uit eten te gaan. Ik krijg er sneller last van als het niet zulk gezond eten is. Maar soms neem ik dat voor lief. Toen we vijf jaar samen waren, gingen we naar de Japanner en waren we zo’n 400 euro kwijt. En daar denken we nu, vier jaar later, nog steeds aan terug. Dus als we zoiets doen, pakken we ook meteen goed uit – in plaats van elke week naar de afhaalchinees te gaan.

Heb je tips om met een klein inkomen toch te sparen?

Overhaaste en onnodige uitgaven minimaliseren. Geen kleding kopen omdat je ‘iets nieuws moet hebben’ of ‘niks in de kast hebt hangen’. Het is leuk als je dertig t-shirts in de kast hebt hangen, maar zoveel heb je er gewoon niet nodig. Je doet ze toch niet allemaal tegelijkertijd aan? Abonnementen zijn meestal ook duur, en wat heb je eraan als je het nieuwe tijdschrift op de mat nooit leest? En keukenspullen: koop geen dure apparaten die je maar eens per jaar gebruikt, maar zoek één goede keukenmachine uit.

Klinkt als een fluitje van een cent. En wa-

[Onderbreekt enthousiast] Oh, in de Action zie ik ook vaak mensen met bijvoorbeeld een decoratiestuk in hun handen staan. Zo van: goh, dit is handig of leuk. Maar daarmee ben je opgeteld ook makkelijk 20 euro kwijt aan spullen die je niet nodig hebt. ‘Fun-aankopen’ noemen wij dat; dingen die je niet nodig hebt, maar toch koopt in een opwelling.

En wat zeggen mensen in jullie omgeving? Hebben jullie ze op ideeën gebracht, of zeggen ze: “Jezus, wat wonen jullie klein?”

In het begin zeiden sommige vrienden en familie wel: “O jee, waar zijn jullie mee bezig? Ga je alles opgeven nu je net je leven voor elkaar hebt?” Maar nu onze tiny house er staat, vinden veel mensen het in verhouding toch vrij ruim ogen.

Hoe groot wonen jullie?

Wij wonen op ongeveer 20-25m2.

Wauw. Hoe deel je die woonoppervlakte zonder je partners ogen uit te willen krabben?

We hebben gelukkig hetzelfde slaapritme, dat scheelt. En mochten we ruzie krijgen, wat eigenlijk nooit gebeurt, dan gaat de één gewoon de hond uitlaten of aan de andere kant van de kamer zitten. De ruimte is ook zo ingedeeld dat we elkaar niet snel in de weg zitten en onze privacy kunnen hebben als we dat willen.

Nog een laatste tip voor leeftijdgenoten die ook écht niet tot diep in hun zestiger jaren door willen ploeteren?

Zorg dat je je uitgavenpatroon kent. Zelf hebben we een Excel-bestand gemaakt waarin al onze inkomsten en uitgaven staan. Ook hebben we een overzicht van onze spaarrekening – daarin staat welk bedrag we waarvoor opzij zetten. Als je een groot bedrag op je rekening ziet staan, geef je het misschien snel uit. Maar op deze manier heb je altijd een buffer voor als je auto bijvoorbeeld stuk gaat.

We willen allemaal meer van de wereld zien en meer genieten van onze naasten. Daardoor leven we steeds toe naar het weekend of onze vakantie. Maar als je dat de hele tijd doet, denk ik niet dat je goed bezig bent. Want als je genoeg vrije tijd overhoudt, zou je eigenlijk geen vakantie nodig moeten hebben. Vijf dagen werken is veel, mensen moeten ontstressen. Als je je werk leuk vindt, is dat natuurlijk hartstikke goed. Maar ook dan kun je kijken of je bijvoorbeeld van drie of vier dagen kunt rondkomen. Dan heb je vaker dat vakantiegevoel.

Dankjewel, Melanie. Bon voyage!

