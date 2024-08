Mensen met het sterrenbeeld Kreeft zijn overgevoelig en kunnen niet tegen kritiek

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl door het slijk. En met veel liefde, heel veel liefde.



Kreeft, je bent niet het enige sterrenbeeld met intense gevoelens. We hebben ze allemaal. Alleen humeurige Kreeften gaan vaak zo heftig met emoties om dat ze de volledige aandacht opeisen wanneer ze het gevoel hebben dat ze in een ‘crisis’ zitten. Wat constant het geval is.

Laat het maar aan de Kreeft over om de volledige aandacht op te eisen tijdens een afspraak met vrienden, om te klagen hoe in de steek gelaten hij of zij zich voelt. Ook al was hun break-up drie maanden geleden. En werd een andere vriend gisteravond gedumpt. De wereld zou een betere plek zijn als Kreeften gewoon eens zouden beseffen dat andere mensen ook gevoelens hebben – vraag misschien eens hoe iemands weekend was, voordat je je emotionele crisis over hen uitstort (waar toch überhaupt niemand op zit te wachten).

Iedereen die ooit met een Kreeft gedatete heeft zal je vertellen dat ze ongelofelijk humeurig zijn en totaal geen dikke huid hebben. Als iemand ook maar iets gemeens zegt zal een Kreeft ongelofelijk beledigd zijn, compleet overstuur raken en vervolgens de hele avond erover willen praten. Kreeften reageren ook vaak veel te heftig wanneer hun partner een keer een slechte dag heeft. Misschien heeft het gewoon écht niks met jou te maken, Kreeft. Misschien is je partner gewoon geconstipeerd.

Het geheim voor een gelukkige relatie met een Kreeft? Ze blijven vertellen dat je honderd procent in ze gelooft en dat ze prachtig en getalenteerd zijn, en geknipt voor succes. Kreeften zullen vervolgens wel zo vrolijk en sentimenteel reageren dat je misschien braakneigingen krijgt – maar ze zullen ieder geval stoppen met huilen.

“Kreeften kunnen wel uitdelen maar niet incasseren, en vragen zich vervolgens af waarom mensen het uitmaken of ze ontslaan.”

Op het gebied van intimiteit en werk kunnen Kreeften ook moeilijk omgaan met kritiek. We zijn allemaal mensen, en we maken allemaal fouten. Je partner mag het best een keer zeggen als je verkeerd zit. Net als je baas, die het ook mag zeggen wanneer je te langzaam werkt omdat je brak bent, of wanneer je iets zegt wat niet klopt tijdens een vergadering. Kreeften nemen dit soort feedback veel te persoonlijk op, en denken meteen dat mensen hun haten. Dit gebrek wordt vooral ironisch wanneer je je bedenkt dat het juist Kreeften zijn die vaak te heftig reageren en uithalen naar mensen, en altijd in de verdediging schieten door aan te vallen. Kreeften kunnen wel uitdelen maar niet incasseren, en vragen zich vervolgens af waarom mensen het uitmaken of ze ontslaan.

De maan heerst in Kreeft. Wat dat precies betekent is best ingewikkeld om uit te vogelen, omdat de maan zowel in connectie staat met het lichaam, als onze emotionele behoeften en het moederschap. Dat is best veel. Wat vooral belangrijk is is dat het maanaspect iets zegt over zorgen, en voor gezorgd willen worden. Als volwassenen moeten we leren om het ouderlijk nest te verlaten en onszelf te redden in het wild. Kreeften hebben het daar maar moeilijk mee, en missen het om vertroeteld te worden

De Kreeft is een waterteken, en Kreeften-seizoen loopt gelijk met het overstromen van de Nijl in Egypte. De overstroming die zorgt voor een vruchtbare grond en goede oogst. Dit symbolisme is cruciaal om de Kreeft te begrijpen: Kreeften ervaren emoties als overweldigende overstromingen. Aan de andere kant zijn Kreeften bovengemiddeld goed in het weg laten stromen van andermans pijn en anderen op spiritueel vlak te voeden. Kreeften zouden moeten stoppen met constant flippen over dingen die er niet toe doen. In plaats daarvan kunnen ze zich beter focussen op hoe ze die overstromingen strategisch in kunnen zetten, door innerlijke dammen open te zetten en andere mensen meer toe te laten.

De krab is het symbool voor de Kreeft, maar waarom dat zo is is minder bekend. In de Griekse mythologie bestaat de mythe over held Hercules, die een doelwit werd van godin Hera’s toorn. (Hera haatte Hercules omdat haar man Zeus was vreemdgegaan. Uit die buitenechtelijke relatie werd Hercules geboren en ze kon dit bastaardkind nooit accepteren).

In haar zoektocht naar wraak moest Hercules van Hera vechten met een monster. Toen Hercules tegen verwachting leek te gaan winnen, stuurde Hera een gigantische krab op hem af om hem aan te vallen. Met wat hulp versloeg Hercules uiteindelijk het monster én de krab. Hera hing de krab vervolgens op in de hemel, om Zeus te laten zien dat ze zijn ontrouw nooit zou vergeten. Ook godinnen konden zich soms niet over dingen heenzetten. En ook toen rolden mensen ongetwijfeld met hun ogen naar ze. Er zit een beetje Hera in iedere Kreeft; net als Hera zijn ze totaal niet in staat om drama los te laten.

Prinses Diana is een intrigerende casestudy van de Kreeft. Dat prins Charles gedurende hun hele huwelijk een affaire had met Camilla Parker Bowles was publiek geheim. Toen ze hem daarmee confronteerde, zou Charles schaamteloos hebben toegegeven en gezegd hebben dat hij “het vertikte om de enige prins van Wales te zijn die geen minnares had”. En kijk: als Diana het sterrenbeeld Tweelingen had gehad, had ze waarschijnlijk beseft dat Charles eigenlijk toch best wel lelijk was, en dat ze veel knappere minaars kon krijgen. Waarom hield ze niet gewoon de schijn op en spendeerde ze de rest van haar leven comfortabel, en van top tot teen gehuld in Versace, in een paleis?

Omdat Diana een Kreeft was, kon ze zich nooit over Charles’ affaire heen zetten. Ze nam vervolgens wraak op hem en de koninklijke familie door verslaggevers in het geheim te vertellen over de nare manier waarop ze haar behandeld hadden. Maar er zat ook een positieve kant aan dit verhaal: ondanks de minachting van haar man ging Diana in Kreeft-overdrive en gebruikte ze haar positie om mensen in zwakkere posities te helpen. Ze nam haar twee zonen mee uit het paleis om mee te helpen in gaarkeukens, sprak met aidspatiënten toen het stigma rond de ziekte op haar hoogtepunt was, en voerde campagne tegen landmijnen. Ze doorbrak taboes door openlijk te spreken over haar boulimia, depressie, en hoe Charles’ affaire haar volledig ontredderd achterliet – waardoor ze wereldwijd mensen minder schaamte liet voelen over hun eigen problemen.

Het seizoen van de Kreeft vindt plaats aan het begin van de zomer; de periode waarin alle waterlelies in vijvers tot bloei komen. Vijvers in de natuur zijn troebel; het beeld dat er vijvers bestaan met kristalhelder water is een illusie bedacht door de mens. Maar die prachtige waterlelies kunnen alsnog groeien in dat vieze water. Kreeft, maak je niet langer druk over dat troebele water, accepteer dat het leven niet zo zuiver is als je zou willen, en geniet van de bloemen die bloeien. Laat het los.

