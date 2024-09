Mensen vertellen hoe gelukkig ze zijn sinds ze gestopt zijn met daten

Net als de meeste jonge homo’s gebruikte de 24-jarige Paul Barry Tinder, Grindr en een heleboel andere apps om andere mannen te ontmoeten. Een paar maanden geleden besloot hij echter om te stoppen met daten. “Ik kan niet mijn hele leven Netflix blijven kijken en chillen, maar ik kan ook niet verwachten dat die sletten zich aan me verbinden,” legt Barry uit. “Al helemaal niet als er een grote kans is dat ze seks hebben gehad met mensen die ik ken!”

Barry is niet aseksueel – hij houdt nog steeds van seks – maar hij is wel gestopt met zijn zoektocht naar een romantische relatie via traditionele en digitale wegen. Hij heeft seks als er een goede optie voorbijkomt, maar ondertussen is hij in zijn eentje veel gelukkiger. “Ik voelde me gewoon een stuk beter, ik begon meer geld te verdienen en werd veel productiever toen ik stopte met daten, het gebruiken van date-apps en denken aan daten,” zegt hij.

Barry hoort bij een groeiende groep millennials die gestopt is met daten. Zij gaan in tegen het stereotypische idee dat moderne jonge mensen seksverslaafde monsters zijn die constant naar rechts en links swipen op weerzinwekkende apps, zoals Tinder. Hoewel The New York Times een compleet nieuw journalistiek genre heeft gemaakt van het onderwerp millennials en hun seksleven, kiezen steeds meer millennials er juist voor om single te blijven. En ze worden er nog gelukkig van ook.

Muziekpublicist Briana Cheng stopte met afspreken met jongens toen het daten in New York, waar ze woont, haar begon te overweldigen. “Deze stad is zo groot, er zijn zoveel mensen op zoek naar iets, naar iemand. Naar meer,” legt ze uit. “Het is makkelijker om je gewoon op jezelf te focussen.” Ze is even stil. “Wow,” lacht ze. “Ik klink als een bijbel!”

De meeste millennials hebben er echter voor gekozen om single te blijven nadat ze er nare ervaringen aan over hadden gehouden. “Ik zou meer openstaan voor daten als ik van tevoren informatie over die gasten kon krijgen, zoals dat ook kan met tweedehandsauto’s,” vertelt Barry.

Sophie Saint Thomas, die vaak over seks en relaties schrijft, hoopte waarschijnlijk ook dat er zoiets bestond. Toen ze studeerde, besloot ze ongebonden te blijven nadat haar vriend vreemdging en verschillende soa’s bleek te hebben (zij bleek die niet te hebben en dumpte hem). Twee jaar lang ging ze met verschillende mannen naar bed zonder dat ze met ze op date ging. “Ik had seks – gewoon met het inzicht had dat ik even niet in een relatie wilde zitten,” herinnert ze zich. “Het was niet zo dat ik door de slechte ervaring gebroken was of walgde van het idee om een relatie te hebben, het was een goede tijd vol verandering.”

Rond diezelfde tijd begon Thomas voor de eerste keer te experimenteren met biseksualiteit en kinky fetisjen. “Ik leerde in deze periode zoveel over mijn seksualiteit – wat ik lekker vond, wat niet. Ik denk niet dat dat was gelukt als ik vooral bezig was geweest met het vinden van een partner voor de lange termijn,” zegt ze.

Foto door Howl via Stocksy

Veel single millennials maken een duidelijk onderscheid tussen seks en daten. “Ik zie het als twee aparte dingen,” legt Jolene*, een 25-jarige masterstudent, uit. “Ik breng daten en geilheid niet met elkaar in verband. Daten zou niet iets moeten zijn om een leegte in je seksuele behoeftes op te vullen. Ik zou niet willen daten alleen omdat ik geil ben.”

Cheng zegt dat het stoppen met daten van goede invloed is op haar seksleven. “Als je op een vrijblijvende manier afspreekt, omdat je graag seks wil hebben, zorgt dat ervoor dat de verwachtingen naar beneden worden bijgesteld en dat je je minder zorgen maakt over anderen. Want je wordt letterlijk gek als je gevoelens hebt voor iemand in New York.”

Andere millennials hebben het daten echter opgegeven na traumatische ervaringen, zoals Teela Wyman, een 24-jarige uit Manhattan: “Ik werd gedumpt in dezelfde maand dat ik gediagnosticeerd werd met kanker. Daardoor ben ik eigenlijk niet meer geïnteresseerd in daten,” legt ze uit. Ze zegt dat ze gedwongen werd zich gemakkelijk te voelen met alleen zijn toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen voor behandelingen. “Ik ben heel tevreden met de persoon die ik ben geworden. Het zou nu heel moeilijk zijn om iemand te vinden die mij gelukkiger kan maken dan ik mijzelf maak. Daten lijkt me nu vooral een heel tijdrovende bezigheid waarvan ik niet zeker weet of het echt veel op zal leveren.”

Yasmine, een andere millennial, stopte met daten vanwege haar mentale ziekte. “Ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis en een bipolaire stoornis, waardoor relaties heel ingewikkeld zijn. Ik probeer het niet eens meer. Soms heb ik seks met jongens (ook niet vaak), maar daten is echt geen optie.”

Kuba, een 24-jarige uit Philadelphia, stopte met het zoeken naar een vriendin toen het hem niet lukte om zijn “droomrelatie” te vinden. Hij belandde in een depressie tijdens zijn vrijgezelle jaren, maar denkt wel dat zijn eenzaamheid er op de lange termijn voor heeft gezorgd dat hij gelukkiger is. “Ik moest echt eerst mijn eigen interne drama oplossen voordat ik er iemand anders bij kon betrekken,” zegt Kuba. “Ik vind het daten nu, jaren later, veel beter. Misschien heb ik iets gemist door al die jaren niet te daten, maar ik heb de juiste keuze gemaakt.”

Millennials zijn natuurlijk niet de enige mensen die ervoor kiezen om alleen te zijn. Lisa de Pasquale van 39 jaar schreef een boek over het vinden van de ware, maar negeert nu al vier jaar de mannelijke aandacht die ze krijgt. “Ik hou van flirten en het hebben van mannelijke vrienden, maar ik heb al vier jaar geen eerste date meer gehad,” vertelt ze. “De laatste eerste date die ik heb gehad was letterlijk een blind date – hij was blind!”

De Pasquale droomde er ooit van om kleinkinderen te krijgen. Nu droomt ze af en toe van een partner, maar ze ziet romantiek niet meer als een prioriteit en heeft al helemaal nooit geprobeerd om online iemand te vinden. “Ik heb een mooi leven en ik hou ervan om alleen te zijn,” zegt ze.

Ooit maakten mensen zich zorgen over dat ze oude vrijers zouden worden of alleen dood zouden gaan, maar millennials genieten van hun tijd alleen. Misschien dat ze toevallig een leuk iemand tegenkomen, misschien brengen ze hun dagen tevreden thuis door. Hoe dan ook, ze zijn op deze manier gelukkiger dan wanneer ze op hun iPhone op zoek zouden moeten naar seks. Barry zegt het zo: “Mijn liefde voor mezelf en mijn perfecte appartement is groter dan de behoefte om te worden gezien met iemand anders of zijn of haar vieze onderbroeken in mijn appartement te hebben liggen.”

* Namen zijn veranderd