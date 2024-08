Mensen vertellen over hun ergste eerste date ooit

Op de weg naar de liefde krijg je te maken met honderden afschuwelijke eerste dates. Iedereen is weleens uit eten geweest met een jongen of een meisje dat stinkt of aanstootgevende opmerkingen maakt. Slechte dates horen er nu eenmaal bij, dus vroegen we mensen naar hun ergste en vreemdste ervaringen.

De jongen die als kind gedrogeerd werd met Ritalin

Ik vind het leuk om op feestjes aan jongens te vragen wat het raarste is waar ze in geloven. Sommigen geloven dat Mase en Diddy een stelletje zijn, anderen dat de eerste maanlanding nep was of dat de maffia achter de moord op John F. Kennedy zat. Maar ooit had ik een afspraakje met een jongen die plots heel serieus en intens werd toen ik hem vroeg waar hij in geloofde. Uiteindelijk zei hij: “Toen ik acht was dacht ik dat mijn huis vol zat met demonen. Ik zag ze over de muren kruipen en als donkere schaduwen op me afvliegen. Later bleek dat mijn ouders me stiekem Ritalin gaven, wat ervoor zorgde dat ik hallucineerde.” Ondanks dat ben ik wel met hem mee naar huis gegaan. – Zelda*

De jongen die niet wist dat ik een vriendje had

Ik had al jarenlang een vriendje, toen een kennis mij en een van haar mannelijke vrienden een mail stuurde, waarin ze schreef dat ze dacht dat we goed bij elkaar zouden passen. Ik dacht dat ze bedoelde dat we het vriendschappelijk goed met elkaar zouden kunnen vinden, dus zei ik ja. Maar vlak voordat ik het huis verliet, las ik de mail opnieuw en realiseerde ik me dat ze een blinddate voor ons had georganiseerd. Ik wist niet wat ik moest doen, maar ik ben toch maar naar het etentje gegaan en bracht onmiddellijk mijn vriendje ter sprake. We hebben de ontzettend ongemakkelijke eerste date uitgezeten, waarna we elkaar nooit meer hebben gesproken. – Mira*

Het meisje dat loog over haar leeftijd

Ik ontmoette een leuk meisje tijdens een geldinzamelingsactie, en we spraken af om iets te gaan eten en naar een concert te gaan. Toen ik een week later in het restaurant aankwam, had ze haar hele hoofd kaalgeschoren, zonder een verklaring te geven. Ik wilde haar niet veroordelen of aan haar vragen wat er met haar haar was gebeurd, dus wachtte ik de hele maaltijd lang geduldig tot ze iets over haar drastische metamorfose zou vertellen. In plaats daarvan vertelde ze me dat ze naar een waarzegster was gegaan en dat ik ook eens moest proberen om “in verbinding te komen met een hogere macht”. Na het diner gingen we naar het concert, waar ze voor de deur werd geweigerd, vanwege een neppe ID-kaart. Toen pas gaf ze toe dat ze eigenlijk pas 19 was, bijna 10 jaar jonger dan ik, waarop ik zei dat ik niet dacht dat het tussen ons ging werken. – Jamal

De regisseur die me zwanger wilde maken

Een knappe en succesvolle regisseur vroeg me of ik met hem op date wilde gaan. Die afspraak verliep goed, totdat hij me vroeg: “Dus, als we vanavond seks zouden hebben en ik je zwanger zou maken, denk je dat we de baby dan zouden houden?” Ik was volledig verbouwereerd en zei niets, dus vervolgde hij: “Ik denk dat de kans dat we het kind zouden houden 60/40 is. Ik bedoel, ik ben nu op zo’n moment in mijn leven waarop ik denk: als het met de juiste vrouw is, waarom niet?” Ik bleef met hem afspreken omdat ik een idioot ben, en op een dag gaf hij me een van zijn scenario’s. Hij was blijkbaar zo gecharmeerd van zijn eigen gezwets dat hij ons gesprek in een van zijn filmscènes had verwerkt, dus onze slechte date is binnenkort te zien in de bioscoop. – Nina

De jongen die ook zijn zus neukte

Toen ik 20 was werd ik mee uitgevraagd door een vaste klant in de koffiezaak waar ik werkte. Op de date sprak hij iets te veel over zijn zus, maar niet genoeg om me de stuipen op het lijf te jagen. Hij maakte gewoon veel vergaande en slecht getimede grapjes over haar. Het was geen volledige afknapper, dus gingen we nog een paar keer uit, maar op de derde date vroeg hij of ik geïnteresseerd was in een trio, met hem en zijn zus. Nadat ik weigerde, vroeg hij me of ik aan niemand wilde vertellen dat ze verliefd waren. Niet omdat hij het raar vond, maar omdat “mijn zus en ik erg op onze privacy gesteld zijn.” – Kara*

Het meisje dat tijdens de date seksuele berichten stuurde naar een beroemde man

Een meisje dat ik alleen via Tinder kende, sms’te me uit het niets om af te spreken. Ze kwam naar mijn appartement en ging op mijn schoot zitten, maar ze bracht de hele avond door met berichtjes sturen. Uiteindelijk vroeg ik: “Wie ben je in godsnaam de hele tijd aan het sms’en?” Ze draaide haar telefoon naar me toe en op haar scherm barstte het van de seksueel getinte berichtjes van een zeer beroemde voormalige politicus. Ik dacht dat ze gewoon de naam van het contact had veranderd, maar ze zwoer dat hij het echt was, en liet me haar maandenlange Twitter-DM’s zien met zijn geverifieerde account. Het viel niet te ontkennen, hij was het echt. Daarna keken we samen een tijdje naar hoe de berichtjes in haar telefoon binnenkwamen. Onze date eindigde toen hij haar uitnodigde om met hem af te spreken, en zij daarom vertrok. – Nick*

De jongen met de collages

Ik ging met een jongen naar bed na onze eerste date. We kwamen zijn appartement binnen en zijn slaapkamer hing vol foto’s en posters van sportauto’s en vrouwen met gigantische borsten in bikini’s. Hij schaamde zich ervoor dat hij vergeten was ze van de muur te halen, maar ik moet toegeven dat de borsten misschien wel in mijn voordeel hebben gewerkt – ik ben zelf immers een vrouw met grote tieten, en ik stond in zijn slaapkamer. – Laura*

*Namen zijn gefingeerd