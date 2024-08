De jubilerende Mental Theo en Charly Lownoise zijn elkaars yin en yang

Mental Theo heeft tijdens mijn opvoeding meer voor mij betekend dan ikzelf toe zou willen geven. Als kind hing ik vaak voor de tv en verslond ik de TMF-programma’s waarin hij mediterrane badplaatsen onveilig maakte. Toen ik als eindexamenreis met vrienden naar Chersonissos ging (waarschijnlijk onbewust geïnspireerd), was hij zelfs een van de reisleiders bij de reisorganisatie. Ik was teleurgesteld dat hij niet mijn reisleider was, maar achteraf gezien ben ik daar eigenlijk wel blij mee. Mijn vakantie leverde nu al geen chique taferelen op, en met Mental Theo als reisleider was dat waarschijnlijk alleen maar erger geweest.

Mental Theo was een soort anti-vader voor me, een slecht voorbeeld dat ik desondanks toch volgde. Maar op het gebied van vriendschap had ik veel goede dingen van hem kunnen leren. Mijn vrienden van de Chersonissos-reis spreek ik nog maar zeer zelden, terwijl Mental Theo al vanaf mijn eerste levensjaar een innige vriendschap onderhoudt met zijn muzikale wederhelft Charly Lownoise (echte naam: Ramon Roelofs). Ze vormden een duo sinds 1993, en braken twee jaar later door met het happy hardcore-anthem Wonderful Days. Daarna hadden ze een glorieuze carrière in de house-scene, die inmiddels alweer op een laag pitje stond toen ik Theo voor het eerst op de buis zag. Maar ze zijn nooit helemaal gestopt met draaien. Afgelopen weekend gaven ze twee uitverkochte shows in de Ziggo Dome, voor het 25-jarige jubileum van hun hit en ook een beetje van hun vriendschap. Ik vroeg hen wat het geheim was van hun lange bromance.

Noisey: Hoe was het toen jullie elkaar voor het eerst zagen?

Mental Theo: Dat was op een Mallorca-reünie in 1993, daar hadden wij allebei gedraaid.

Charly Lownoise: Theo had een leren jasje aan, zonder mouwen. Ik dacht: wat is dat dan, hij lijkt wel van Jacobse en Van Es! Haha. Theo zei: “Hé kleine pooier, jij bent toch die gozer van RJ’s Rule? Ik wil wel een keer muziek met je maken.”

Mental Theo: RJ’s Rule, Rave This Nation. Legendary. Als je het nu terughoort zeg je van… mja. Maar iedereen die verstand van muziek had hoorde dat Ramon een pionier was. Daar stond hij dan, op de bühne, met 909-drumcomputers en samplers en keyboards. Ik vond dat zo waanzinnig. Ik zat in de platenbusiness en dacht: als wij met z’n tweeën samen gaan werken, dan kunnen we heel ver komen. Ik mocht langskomen bij Ramon, en toen moest ik eerst een harinkie en een tongetje eten, in Scheveningen.

Charly Lownoise: Lekker uitwaaien op het strand en dan lekker muziek maken met z’n tweeën.

Zó bromantisch. Wat vind jij het leukst aan Theo, Ramon?

Charly Lownoise: Het leukst vind ik als-ie af en toe even zijn muil dichthoudt. Nee. Theo is een heel ander mens dan ik ben, maar in de kern hebben wij allebei een passie voor muziek. Als wij samen dingen gaan ondernemen gebeurt er iets, maar wat er precies gebeurt, dat weet ik niet.

Mental Theo: Dat vind je het leukst aan mij?

Charly Lownoise: Die man heeft een doorzettingsvermogen, zo hard als hij af en toe kan zijn in bepaalde zakelijke gesprekken. Ik zou het niet kunnen. Soms vind ik het niet leuk wat hij tegen mensen zegt, maar het werkt wel.

En wat vind jij het leukst aan Ramon?

Mental Theo: Z’n geduld. Hij kan echt de tijd nemen om iets moois te creëren. Ik heb dat geduld niet. Ik moet hakken en zagen.

Over hakken en zagen gesproken. Jullie waren groot in de gabbertijd, maar het was ook een beetje ‘jullie twee tegen de wereld’, of niet?

Mental Theo: Nu draait het bij ons gewoon om humor en gezelligheid, maar toen we begonnen was de trend vooral terror, doodskoppen, hel en thunder. Alles naar de klote. Waar iedereen cool was, waren wij blij. Geloof me, we kregen heel wat bekertjes naar ons hoofd gegooid.

Charly Lownoise: Tomaten, eieren, asbakken.

Mental Theo: Vooral asbakken. Wij waren anders dan anderen, maar we waren wel gelukkig. En na ons ging iedereen opeens die sound maken.

Gabber is nu alweer een tijdje terug in de mode. Denken jullie dat de nieuwe garde gabbers jullie muziek wel kan waarderen?

Charly Lownoise: Ik denk dat onze muziek leuk voor jong en oud is. Ik heb een neef van twintig, die vindt onze muziek geweldig. Als ik hem vraag waarom, zegt hij dat hij er blij van wordt, omdat het energiek is. Er is al zoveel rottigheid in de wereld, het is fijn als je iets kan vinden dat mensen verbindt.

Wat vinden jullie eigenlijk van de verbondenheid op de hedendaagse dansvloeren?

Mental Theo: Als je die platen van vroeger luistert, zit daar onwijs veel trance in. Die platen zijn gemaakt om in een bepaalde flow te komen. Nu moet alles met een opbouw en een break en een drop, en een ditje en een datje. Iedereen moet er hip uitzien, de duurste merkkleding aanhebben, cool zijn. Mensen letten op elkaar, als ze niet al met hun telefoon bezig zijn. In die tijd stond je op de vloer, met je ogen dicht en ging je op een flow mee. Dat is verloren gegaan in de laatste twintig jaar, en dat is jammer. Op sommige technofeesten in Amsterdam heb je dat wel, dat de mensen dat snappen. Ik was er laatst op één… Waar was dat ook alweer, Maaike? (De vrouw van Mental Theo, red.)

Maaike: Die is volgens mij nu dicht. Trouw?

Mental Theo: Nee, die was het niet.

Maaike: De School?

Mental Theo: Ja, De School. Er draaide een Duitse dj, ze doen daar een beetje Berlijn na.

Na jullie glorietijd in de nineties zagen jullie elkaar een tijdje wat minder, toch? Ramon richtte zich toen op zen-meditatie. Wat vond jij daarvan, Theo?

Mental Theo: Toen hij het woord ‘zen’ zei, dacht ik eerst: je bent niet goed bij je hoofd. Wat moet je nou met zen? Ramon was op een gegeven moment ingestort op het podium en had echt zijn rust nodig, maar ik zag dat niet. We werden in die tijd nogal gestuurd door platenfirma’s, en we waren allebei het geloof in de toekomst van Charly en Theo aan het verliezen. Maar ik dacht: ik heb er lak aan en blijf knokken, zoals altijd. Ik bleef met mijn commerciële insteek maar douwen en pushen, ook tegen Ramon aan. Ramon trok dat niet. En alles wat hij nu doet met zen, het zal wel. Het is mooi dat hij er gelukkig mee is.

Charly Lownoise: Ik heb door zen geleerd om ook geduld te hebben met mezelf, en dat is het moeilijkste wat er is.

Mental Theo: Die acceptatie heeft ook onze relatie een stukje rust gegeven.

Terwijl Charly zichzelf naar binnen keerde, stond jij juist volop in de spotlights, toch Theo?

Mental Theo: Ik begon toen inderdaad tv te maken, voor TMF. En later ook voor MTV, Veronica, RTL en SBS6.

Een fraai voorbeeld daarvan:

Charly, wat vond jij van die programma’s van Theo?

Charly Lownoise: Ik vond het zelf helemaal niks. Dat zeg ik gewoon keihard, weet je. Toen ik nog met hem samenwerkte, remde ik hem af en toe af, en escaleerde het minder. Maar hier zag ik een losgeslagen Theo.

Mental Theo: Dat moet ik helaas toegeven.

Welk programma van Theo vond je het ergst?

Charly Lownoise: Mental Theo on de road, of zo. Het was erop gericht om zelf beter te worden over de rug van anderen.

Mental Theo: Dat is tv. Ik was wel de eerste die spraakmakende tv maakte op die manier. Na mij zijn er nog tachtig andere van zulke programma’s gekomen, zoals Oh Oh Cherso. Maar als ik ze terugkijk, denk ik af en toe: hm.

Charly Lownoise: Ik vind het leuker als je mensen kunt laten schitteren.

Mental Theo: Maar het ging erom wat verkoopt. Daarom doe ik bijna geen tv meer, ook al heb ik wel een tv-hoofd.

Hoe was die tijd dat jullie samen on the road waren eigenlijk? Waren jullie bijvoorbeeld weleens jaloers op elkaars groupies?

Charly Lownoise: Jazeker. Theo had altijd onwijs lekkere wijven, en dat vond ik af en toe best irritant. Theo heeft weer eens de lekkerste hoor.

Mental Theo: Maar we ruilden ook partners.

Charly Lownoise: Dan zei ik: changez! En maakten we een dansje met de ander.

Mental Theo: Of we gaven elkaar gewoon dertig seconden. En dan wisselen.

Charly Lownoise: 3, 2, 1: spritzen!

Hebben jullie eigenlijk weleens iets met elkaar gedaan in al die 25 jaar?

Mental Theo: Nee, we hebben nooit samen seks gehad, al wilde Ramon dat wel altijd. Haha. Nee, weet je wat het is, wij leefden als broers.

Charly Lownoise: In het begin kregen we gewoon één hotelkamer. We hebben ook weleens lepeltje-lepeltje gelegen in één of andere aftandse platengroothandel.

Mental Theo: En in een busje, in de vrieskou.

Charly Lownoise: Een beetje gay is niks mis mee. Dat zag je gisteravond nog.

Wat hebben jullie gisteravond gedaan dan?

Charly Lownoise: Gisteravond draaide hier een dj, een vrouwelijke dj, en daarnaast zat een leuke dame. Ik voelde dat ik daar even naast moest gaan zitten. Lang verhaal kort: die vrouw zei dat die dj haar geliefde was. Toen floepte het bij mij eruit: ben je biseksueel dan? Het was een onwijs lekkere chick, en dat zegt natuurlijk niks, maar ik voelde wel een aantrekkingskracht. Ja, zegt ze. Toen zei ik: dat komt mooi uit, ik ook!

Mental Theo: Zei je dat echt?

Charly Lownoise: Nee, eigenlijk niet. Maar het is mooi dat zo iemand dat zegt en ook in zichzelf gevonden heeft. In een man zit ook altijd een hetero en een homo. Je wil hem niet zien, maar hij zit er wel.

Heb jij je innerlijke homo er weleens uit gelaten?

Charly Lownoise: Ik heb hem alleen in zijn ogen gekeken. En gezegd: je mag er zijn.

Theo, heb jij weleens de homo in jezelf in zijn ogen gekeken?

Mental Theo: Ik heb veel vrienden die homo zijn, maar zelf ben ik echt zo hetero als wat.

Zo lijkt het inderdaad, omdat je altijd opschept over al die vrouwen waar je mee sekst.

Mental Theo: Ik doe dat niet. Ik zie de mens over het algemeen als iets moois.

Charly Lownoise: Het is allemaal alleen maar liefde. Of je nou man bent of vrouw.

Mental Theo: Een stempeltje op mensen drukken, daar heb ik een bloedhekel aan. Wij zitten hier dankzij de homoscene, laat dat duidelijk zijn. Het mooiste moment in ons leven was in de Limelight in New York. Daar waren de dikste technofeesten. Onze manager had ons daarheen gestuurd, en we moesten een speciaal pakkie aan. Een jumpsuit, met korte pijpen en niks eronder. Wij lopen die zaal in, en het was live, dus je bent heel erg gefocust op wat je aan het doen bent. Niet op wat er aan de hand is. We draaiden acid. Iedereen ging los, alle shirts gingen uit, en toen keken we effe goed, en zagen we alleen maar mannen.

Charly Lownoise: Het was gaynight.

Mental Theo: De eerste tour zonder groupies.

Zijn jullie over 25 jaar nog steeds vrienden?

Charly Lownoise: Tuurlijk. Rollatortje de bühne op.

Mental Theo: Mijn definitie van vriendschap is: het maakt niet uit hoe vaak je elkaar ziet, of hoelang je elkaar niet ziet, maar als je elkaar ziet, is het oké. Aan vriendschap hangt geen datum, of tijd, of afspraak vast. Of een schema. Vrienden zijn is vrijlaten, loslaten, accepteren, een luisterend oor zijn.

Charly Lownoise: Vroeger probeerde ik Theo altijd te veranderen. Ik heb in mijn leven niet veel geleerd, maar wel veel afgeleerd. En daardoor ben ik veel meer mezelf geworden. Het is makkelijker om los te laten. Die man is gewoon wie hij is, en doet wat-ie doet. Ik hou van hem zoals hij is.

Mental Theo: Lief. Ik hou ook van jou. Kijk, dat is nou het mooie: dat we ons openlijk aan elkaar kunnen storen, maar ook openlijk van elkaar houden.

Charly Lownoise: Yin en Yang. Het licht en de duisternis.

