Met een Rembrandt op je hoofd laat iedereen je rustig slapen

Al het beeld door en met dank aan Lesha Limonov

Als je nog een slaapmasker nodig hebt, dan is dit er eentje waarmee je anderen gegarandeerd de stuipen op het lijf jaagt. Voor Masterpieces Never Sleep knipte de Wit-Russische ontwerper Lesha Limonov de ogen uit beroemde Nederlandse schilderijen en drukte ze af op een masker. Zo kan jij lekker slapen, maar de persoon die naast je ligt waarschijnlijk niet. Limonov heeft dit ontwerp ingezonden voor de International Rijksstudio Award 2017 van het Rijksmuseum.

“Als de nacht valt, ligt een museum er verlaten en donker bij,” vertelt de designer over zijn gedachtegang. “Maar de personen op de schilderijen blijven onvermoeid voor zich uit staren.” Hij maakte de slaapmaskers in zes verschillende versies. Uiteraard zit daar de Nachtwacht bij en daarnaast ook werk van Frans Hals, Van Gogh, Verspronck en Jan Adam Kruseman. “Ik wilde herkenbare gezichten, maar wel in duidelijk verschillende schilderstijlen,” zegt Limonov tegen The Creators Project. Hij hoopt de Rijksstudio Award te winnen en het souvenir ook in andere musea te kunnen aanbieden.

