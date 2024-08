Microsoft Encarta is de encyclopedie die we nooit moeten vergeten

Dit weekend hing ik in de kroeg en ik kon over niks anders praten dan Microsoft Encarta, de cd-rom-encyclopedie die Microsoft tussen 1993 en 2009 uitbracht. Dit was dé encyclopedie voordat Wikipedia de wereld voorgoed veranderde. Laten we op deze maandag even stilstaan bij de twee meest iconische stukjes van Encarta: het introfilmpje uit 1996, dat 22 jaar later nog steeds voelt als het mooiste hersenvoer dat ik ooit heb verorberd en Mind Maze, het belachelijk moeilijke triviaspel over de middeleeuwen. Het lukte me als kind nooit om het uit te spelen.

Encarta, we zijn dan wel niet meer in elkaars leven, maar weet dat je mijn eerste grote liefde was.

