Zo maak je de perfecte milkshake om naar fascisten te gooien

Een goeie milkshake is verschrikkelijk om te verspillen. Het is een heerlijk dessert: een drinkbaar huwelijk van room, melk en suiker – opgeklopt en koud geserveerd. De ingrediënten en bereiding zijn zo simpel dat zelfs de meest overwerkte en onderbetaalde leden van de arbeidersklasse er nog met gemak eentje kunnen maken na hun werk, of er zelfs eentje maken met vrienden als weekendpretje tussen hun shifts voor de kapitalistische loonslavernij.

De beste milkshakes zijn die met chocolade en pindakaas (dit is een onveranderlijk feit, en niet betwistbaar, sorry), maar veel andere smaken zijn acceptabel en experimenten is welkom. Denk aan dingen zoals de banaan met gezouten karamelmilkshake: een onorthodoxe maar interessante smaakkeuze, die zijn internationale debuut maakte via een gastoptreden op het gezicht van de Britse politicus Nigel Farage.

Foto: Ian Forsyth/Getty Images

Het fenomeen genaamd “Milkshaking” is vrij letterlijk: een milkshake gooien naar, en idealiter op, beroemde extreemrechtse figuren wanneer die zich op een openbare plek bevinden. Het is in korte tijd de nieuwste trend geworden onder jonge antifascisten in het Verenigd Koningkrijk.

Het begon allemaal met Stephen “Tommy Robinson” Yaxley-Lennon, de voormalige leider van de English Defence League, die al meerdere milkshakes van anti-racistische demonstranten over zich heen heeft gekregen. Alt-right UKIP politicus Carl Benjamin – bekend voor zijn ronduit walgelijke opmerkingen over het verkrachten van een vrouwelijk Parlementlid – is vier keer gemilkshaked deze maand. En onlangs is ook Nigel Farage toegetreden tot de club van extreemrechtse sukkels die volledig op hun plaats worden gezet door mensen die bereid waren hun kostbare bekers gemixt ijs voor de goede zaak af te staan.

Natuurlijk is er niets verkwistend aan het bestrijden van fascisme.

De kracht van milkshaking zit ‘m in de pure belachelijkheid van de situatie. Iemand heeft een milkshake naar je gegooid! Een milkshake! Dat is ongeveer zo gek als het maar zijn kan! Als directe actie – van politieke activisten of gewone mensen die genoeg hebben van de huidige gang van zaken – is milkshaking zowel effectief als geavanceerd. Het berooft het extremistisch doelwit van al z’n waardigheid, terwijl het de onwettigheid van zijn schadelijke visies tegelijkertijd netjes benadrukt. Niemand raakt gewond (hoewel de New Republic heeft opgemerkt dat het gooien van milkshakes in sommige rechtsgebieden zou kunnen worden gezien als een gewelddaad).

De volstrekte absurditeit van milkshaking is de grap, en de fascistische lullen die getrakteerd worden op deze romige zondvloed zijn volledig machteloos: als ze agressief reageren, zijn ze met succes ‘triggered’, dat favoriete woord van het ergste soort mensen. En als ze gewoon blijven staan en het accepteren, zien ze eruit als een zwakkeling. Zelfs als ze, net als Farage, de politie bellen (of vluchten naar de veiligheid van een dubbeldekkerbus), zien ze er nog erger uit: de grote, sterke man van het volk die het niet aankon om een klein beetje room op zijn gezicht en outfit te krijgen.

Ook al bekritiseren de Piers Morgans, Ricky Gervaises en andere nutteloze commentatoren van de wereld maar al te graag hoe smerig links is en hoe onbeschoft en verschrikkelijk het is om machtige mannen tijdelijk tot ongemak te brengen, er valt weinig te discussiëren over het belang van het elimineren van fascisme en het confronteren van hun voorstanders wanneer ze hun lelijke koppen laten zien in het openbaar. Dat de nieuwste manier om dit te doen de publieke vernedering van racisten combineert met één van de heerlijkste ijzige lekkernijen, is pure poëzie.

Het is tijd om verrukkelijk te leven, kameraden.

Om een milkshake te maken, heb je nodig:



½ glas vanille-ijs

¼ kopje melk

Ongeveer 4 eetlepels chocoladesiroop

Zet een glas in de vriezer terwijl je de rest van de milkshake maakt. Verwarm een ijslepel in een groot glas heet water. Geen van deze stappen is strikt noodzakelijk, maar zorgt ervoor dat je drankje kouder blijft en het ijsscheppen gemakkelijker wordt.

Schep het ijs in de bodem van een blender en bedek het met melk. Mix deze twee en voeg dan de chocoladesiroop toe. Duw het roomijs indien nodig nog naar beneden langs de zijkanten en mix alles nog eens. Als je te lang mixt, gaat de blender opwarmen en smelt het ijs, waardoor de shake niet meer echt ideaal is om te drinken, maar des te perfecter om mee te gooien.



Pas de textuur naar behoefte aan met meer melk of ijs, en mix opnieuw na elke toevoeging.

Haal het gekoelde glas uit de vriezer en giet de milkshake erin. Serveer (of gooi, indien legaal in je rechtsgebied en op eigen risico) onmiddellijk.

Noot van de redactie: VICE keurt enkel het drinken van milkshakes goed.

