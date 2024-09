MUNCHIES Presenteert: De bakermat van hete saus

Matty Matheson reisde voor deze MUNCHIES-special af naar het zuiden van de Verenigde Staten om de mensen die Tabasco maken te ontmoeten en te proeven wat chefs er allemaal mee doen in hun keukens. Hij begint bij Bonafried in New Orleans, een foodtruck waar de beste fried chicken en Tennessee hot chicken wordt gemaakt. Vervolgens gaat Matty naar restaurant Peche waar hij samen met chef-kok Ryan Prewitt een hele vissenkop in een vlammende saus klaarmaakt. De volgende dag staat Matty op voor de zon opkomt om samen met chef-kok Alon Shaya te vissen in de Golf van Mexico. Met de vangst bereiden ze een maaltje met alleen maar ingrediënten uit Louisiana.

Met al deze eetervaringen op zijn netvlies gebrand, komt Matty aan op Avery Island. Dit is het hoofdkwartier van Tabasco, wat nog altijd een familiebedrijf is. Hier worden de zaadjes voor alle pepers verbouwd, de ‘mash’, een mengsel van fijngestampte pepers en zout, gefermenteerd en de saus in grote houten vaten gerijpt. Om zijn reis goed af te sluiten maakt de bourgondische Canadees hier zijn eigen versie van gumbo, het traditionele gerecht met vis en vlees uit Louisiana. Gelukkig zijn de mensen hier wel wat gewend maar alsnog wordt er behoorlijk wat afgezweet aan tafel, en dan heeft helemaal niets te maken met het warme weer.