Future heeft zijn nieuwe mixtape ‘Purple Reign’ gedropt

Weet je nog dat Future een tijdje terug in 2015 de wereld overspoelde met zijn eindeloze stroom aan mixtapes? Hij bereikte zijn hoogtepunt met DS2, een van de meest beluisterde, emotionele en heftige albums van het jaar, dat hem heeft neergezet als een van de meest memorabele rappers uit onze generatie. Maar na een intense marathon van mixtapes in één jaar, is hij natuurlijk niet gestopt met het maken van nieuwe muziek, zoals zijn eindejaarsbanger met The Weeknd. Gisteren dropte Future de gloednieuwe mixtape Purple Reign die je hier kunt beluisteren via livemixtapes.