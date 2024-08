Niesfetisjisten hebben gemengde gevoelens over het coronavirus

De wereld gaat momenteel erg slecht. De zeespiegel stijgt, mensen raken besmet met het coronavirus en wereldleiders hebben geen idee wat ze met al die rampspoed aanmoeten. O en er komt ook nog een asteroïde op de aarde af, dus de wereld vergaat waarschijnlijk volgende maand.

Tenzij je jezelf graag laat meesleuren in al deze ellende, is het niet een ontzettend goed idee om nu op Twitter te zitten. Dat dacht ik tenminste, totdat ik deze tweet van een van mijn collega’s langs zag komen:

https://twitter.com/KrangTNelson/status/1237879922007236615

“Het beste wat er nu over het coronavirus wordt geschreven, vind je op de niesfetisjfora,” schreef hij, met wat voorbeelden erbij van de site SneezeFetishForums.com.

“Ik denk dat alles belachelijk overdreven wordt, en het gaat ook nog eens ten koste van mijn fetisj-activiteiten,” zei een gebruiker. “Het is op zich wel nice dat er steeds meer over niezen wordt gepraat, en je in het nieuws allemaal foto’s ziet van niezende vrouwen,” schreef een andere gebruiker die Shining Light heet en zich waarschijnlijk nu op dit stuk aan het afrukken is. Hallo, Shining Light!

Het zegt wel wat over de huidige tijdsgeest dat ik er in eerste instantie niet eens om moest lachen, maar gelijk dacht: niezen is helemaal geen symptoom van het coronavirus. Het kan wel betekenen dat je verkouden bent of een allergische reactie hebt, maar het nieuwe coronavirus uit zich eerder in hoesten en ademhalingsproblemen. Wel is niezen absoluut een manier waarop je anderen kunt besmetten, dus als je een loopneus hebt kun je alsnog maar beter gewoon thuisblijven.

Of deze niesfetisjisten weten dit allemaal niet, of ze weten het wel degelijk, maar kiezen er bewust voor om het gewoon lekker niet te geloven. Ik vermoed het laatste, aangezien de niesfetisjgemeenschap een vrij goed geïnformeerde gemeenschap is op niesgebied.

Niesfetisjisten zijn dus echt een ding, zoals er ook mensen zijn die opgewonden raken van scheten of zwembandjes. Het is niet zo dat ze graag elkaars loopneus aflikken, maar het betekent eerder dat ze het simpelweg geil vinden wanneer iemand niest. En dat is helemaal oké.

De een heeft fantasieën over infecties en besmettingen, de ander houdt gewoon van de plotselinge schrikreactie na een subtiele opbouw. (Niezen kan trouwens sowieso een natuurlijke reactie zijn op seksuele gedachten.)

Amara is een cammer die niesvideo’s maakt. Wat vindt zij van dit alles? “Ik vind het persoonlijk een hele leuke en onschuldige fetisj,” zegt ze. “Voor sommigen gaat het erom dat je de controle verliest terwijl je niest, en voor anderen draait het om het gezicht, de geluiden of zelfs het snot. Zelf vind ik niezen ook een heel bevredigend gevoel. Ik ben erg blij dat ik erachter kwam dat deze fetisjisten bestaan, want nu zijn ze mijn allerbeste klanten: ze zijn nu al verantwoordelijk voor 43 procent van mijn verdiensten in mijn hele carrière, terwijl ik mijn eerste niesvideo pas een jaar geleden maakte.”

De vraag naar niescontent is voor zover zij weet de laatste tijd niet toegenomen. Maar zoals mijn collega zei, komen niesfetisjisten zelf wel goed aan hun trekken.

Op SneezeFetishForum, dat meer dan 6.000 leden heeft, wordt er althans veel over gepraat. Dat geldt niet per se voor alle soortgelijke plekken: op het zeer specifieke forum Sneezefurs.org wordt geen woord over het coronavirus gerept, en dat geldt ook voor de subreddit r/sneezefetish, wat natuurlijk enorm zonde is. Op r/AskReddit worden dan wel weer erg zinnige vragen over niezen en het virus gesteld, maar die hebben helaas niks met fetisjen te maken.

Op SneezeFetishForum hoopte gebruiker ‘zneeze’ vurig dat iemand op Saturday Night Live zou niezen, en deze wens kwam uit: aan het eind van de sketch The Sands of Modesto was het Cecily Strong die het niet meer op kon houden.

In een ander gesprek werden een paar hele existentiële vragen gesteld, zoals: “Wat als je een keuze zou moeten maken tussen de fetisj en besmet raken?” De meeste mensen die hierop reageerden zeiden dat het een idiote vraag was, en ze nooit aan de verspreiding van een pandemie bij zouden dragen om een beetje opgewonden te raken. Bedankt, niesfetisjisten, dat ook jullie jullie best doen om de curve af te vlakken.

Persoonlijk denk ik dat, mocht iemand dichterbij komen dan anderhalve meter en het op een niezen zet, ik meteen 112 en de Wereldgezondheidsorganisatie ga bellen, in die volgorde. En ja, ik weet dat niezen geen symptoom van het coronavirus is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.