Nieuw onderzoek legt een verband tussen online pesten en het narcisme van mannen

Mannen hebben een grotere neiging tot online pesten – en dat komt omdat veel van hen diep van binnen narcistisch zijn.



Nieuw onderzoek van de Brunel-universiteit en het Goldsmiths College in Londen hebben een verband gelegd tussen narcisme en antisociaal online gedrag zoals aandacht zoeken en pesten. Het onderzoeksteam kwam erachter dat mannen vaker dan vrouwen geneigd waren om Facebook op die manieren te gebruiken, en dat dit gewijd wordt aan het feit dat ze narcistisch zijn.



Volgens Brunel is dit het eerste onderzoek dat bevestigt dat er een link is tussen psychologische eigenschappen en pesten.



“We wilden dit thema onderzoeken nadat we zelf nare opmerkingen online te verduren hadden gekregen op eerder onderzoek dat we hadden gedaan,” vertelt medeauteur Dr. Nelli Ferenczi van het Goldsmiths College. “Dit maakte ons nieuwsgierig of mannen eerder online pesten dan vrouwen en waarom.”



De onderzoekers stuurden 573 deelnemers een online enquête waarin ze moesten uitzoeken op een schaal van 1 tot 13 hoe narcistisch ze waren. Ze werden ook gevraagd hoe hun relatie met andere mensen was, en hoe ze hun Facebook gebruikten – of ze bijvoorbeeld social media gebruikten om onaardig te zijn tegen anderen of dat ze het gebruikten om op te scheppen over zichzelf.



Terwijl vrouwen Facebook als een sociale plek beschouwen, waarin je in contact kan blijven met andere mensen of om je hechter te voelen met anderen, komt er uit het onderzoek naar voren dat mannen Facebook op een antisociale manier gebruiken. “Vrouwen pesten ook online, maar waarschijnlijk niet zo vaak als mannen,” zegt Ferenczi.



Voorgaande onderzoeken lieten zien dat mannen consequent hoger scoren op narcistische trekken dan vrouwen. De onderzoekers zagen – voortbordurend op bestaand onderzoek – dat mannen Facebook om kwaaie redenen gebruiken, zoals om te pesten, lullige opmerkingen te maken of uit zelfpromotie. Vrouwen waren er aan de andere kant minder op uit om negatieve opmerkingen te maken op social media en gebruikten Facebook voornamelijk om met elkaar in contact te blijven op een positieve manier.



Dus wat is het toch dat mannen zo afschuwelijk kunnen zijn online? “Mensen met narcistische trekjes kunnen zich op een vijandige manier gedragen als reactie op negatieve opmerkingen die zij krijgen,” legt Ferenczi uit. “Ze kunnen zich ook op zo’n vijandige manier gedragen omdat ze meer geneigd zijn tot agressief en manipulatief gedrag. Ten grondslag aan vijandig gedrag ligt misschien wel de intentie op je machtig te voelen en zelfvertrouwen te krijgen. Sommige onderzoeken laten zien dat narcisme in verband staat met een drive voor negatieve sociale aandacht en macht, wat op zijn beurt gedeeltelijk die aantrekkingskracht tot negatieve aandacht verklaart.



Dus de volgende keer dat een jongen je online pest, onthoud dat hij waarschijnlijk een boze narcist is die op zoek is naar aandacht.