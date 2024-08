Ochtendhoofden op Lowlands

De festivalochtend heeft iets magisch – maar niet per se alleen in positieve zin. Er heerst een gekke kalmte op de camping, er kloppen aders in je hoofd die je nooit eerder hebt gevoeld, en hoewel je je niet kan herinneren dat je voor het slapen gaan een dode bever hebt opgegeten smaakt je mond er wel naar. Je moet je herpakken, en eigenlijk lukt dat verassend makkelijk, zeker wanneer je je buurvrouw met nog veel dikkere ogen ongemakkelijk uit haar tentje ziet kruipen.

Fotografen Chris en Marjan struinden stervensvroeg over de Lowlands-camping met hun camera en portretteerden de knappe ochtendkoppies.

Videos by VICE

(Volg Chris & Marjan op Instagram)

Bas, Renzo en Tom

Finn

Hannah

Joni

Louisanne

Mark

Meggie

Mireille

Niel en Erik

Ruben

Tommie

Ulfar