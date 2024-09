Ongemakkelijke foto’s waar je nekharen recht overeind van staan

Nagels op de voorkant van je vingers of melk met kattenkorrels in een bh? Ambera Wellmann vervormt de realiteit en ziet humor in de meest alledaagse voorwerpen. Ze creëert absurde beelden waar je van walgt of juist de slappe lach van krijgt. Ze hangt bijvoorbeeld wat repen spek op een wc-rol of stopt vermicelli in haar onderbroek. Met haar foto’s wil de ze vooral je verwachtingspatroon doorbreken. Ambera behandelt thema’s zoals seksualiteit en het lichaam met simpele voorwerpen in een niet zo simpele context, van een bananenpenis tot een pruik op een wc.



“Ik vind dat humor best een beetje grimmig en duister mag zijn. Het is belangrijk voor me dat er humor in mijn werk zit, want dat maakt het toegankelijk. Humor is de manier om bepaalde verteerbaar te maken. Ik wil nooit te serieus zijn,” vertelt Wellmann aan Creators. “Probeer vooral niet te denken aan wat de kunstwereld van jou verwacht, maar denk aan wat jij aan eraan kunt toevoegen.”

Je kan haar absurde fotografie alleen bewonderen op haar Instagrampagina. Ze begon haar pagina zoals iedereen: ze deelde eerst foto’s van haar leven en promootte haar eigen werk. “Maar op een dag besloot ik puur voor de lol een ei in een watermeloen te proppen. Dat gaf me niet alleen een vreemd gevoel van voldoening, maar het zag er ook erg logisch uit. Ik wilde dat gevoel, dat vergelijkbaar was met het maken van een schilderij, verder onderzoeken. Toen ging de bal aan het rollen.”

Wellmann is eigenlijk schilder met een passie voor porseleinen sculpturen, maar is de laatste tijd vooral bezig om haar serie vreemde foto’s uit te breiden.

“Ik wil niet echt kiezen voor het ene of het andere. Ik schilder en ik fotografeer. Op die manier hebben beide vormen evenveel invloed op mijn werk. De foto’s en video’s op Instagram tonen iets irrationeels, iets dat uit mijn gevoel komt. Het vertaalt hoe het voor mij voelt om te schilderen, hoe het voelt om naar een schilderij te kijken. Kijk, schilderen draait voor mij om een aangenaam ongemak of een ongemakkelijk genot,” vertelt Wellmann. “Dat gevoel probeer ik ook in mijn fotografie te verbeelden.”

“Als ik foto’s maak, gebruik ik graag herkenbare voorwerpen. Vaak kies ik daarom voor voedsel of mijn lichaam,” legt Wellmann uit. “Ik hou ervan om de context te manipuleren en vreemde composities te creëren. Ik probeer vooral bepaalde materialen anders te doen gedragen dan normaal.”



“Mijn foto’s zijn snel gemaakt,” legt ze uit. “Een idee komt in me op en ik voer dat gewoon zo efficiënt mogelijk uit. Het makkelijkst is als ze simpel en direct zijn. Ik werk alleen, maar soms heb ik wel hulp nodig. Ik wilde bijvoorbeeld een keer een enorm lange hotdogtrein maken om die vervolgens door een broodje te laten rijden. Dat was niet iets om in je eentje te doen.”

Vergeet niet de rest van Ambera’s werk op te zoeken op haar Instagrampagina.