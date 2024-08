Ontmoet de activist die transgenders helpt aan een fastfoodbaan

De fastfoodindustrie is waarschijnlijk niet het eerste dat in je opkomt als je denkt aan gendergelijkheid, maar wat Michaela Mendelsohn betreft gaan de twee hand in hand. Ze is een transgender activiste en de CEO van Pollo West Corp, de grootste El Pollo Loco-keten in Zuid-Californië. 40 van haar werknemers bij El Pollo Loco in Los Angeles identificeren zich als transgender en 25 procent van hen heeft een managementpositie.

Michaela Mendelsohn. All photos by Eva Verbeeck and Robert Carr.

“De eerste 50 jaar van mijn leven was ik een overambitieuze zakenman, een ontzettende macho,” zegt Mendelsohn. “Ik hield de schijn zo goed op dat het mij een aantal jaar kostte om te begrijpen wie de nieuwe ik was. Alles onderdrukken was geen optie meer.” Haar transitie was niet gemakkelijk, maar toen haar familie haar nieuwe identiteit accepteerde, realiseerde ze zich dat ze haar positie in de fast food kon gebruiken om anderen te helpen.

Sindsdien heeft ze enorm veel kansen gecreëerd voor de transgemeenschap: Ze startte een non-profitorganisatie genaamd Trans Can Work die meer dan vijf transseksuelen aan een baan geholpen heeft. En ze is ook actief in de California Restaurant Association om acceptatie en inclusiviteit in andere bedrijven te verhogen. Ze is een groot voorstander van een nieuwe wet die bedrijven verplicht om inclusiviteitstraining te geven aan hun medewerkers.

Jessie.

“Hier werken geeft mij weer het gevoel dat ik een mens ben,” zegt Jessie, manager bij El Pollo Loco in Harvard Heights in Los Angeles. “Ik werk hier nu al twee jaar en twee maanden en ik voel mij bevrijd.” In eerdere banen werd ze psychisch en fysiek mishandeld vanwege haar genderidentiteit. Ze werd tijdens haar werk zelfs een keer neergestoken. Ondanks de zware tijden laat ze zich niet kennen. “Het is belangrijk dat de wereld weet dat transgenders ook bij normale bedrijven aan de slag kunnen en dat we graag willen werken, maar mensen moeten wel bereid zijn om het ons te leren.”

Angela

Angela is het nieuwste lid van het El Pollo Loco-team en heeft een uniek verhaal. “Ik heb tot mijn twaalfde in Oaxaca in Mexico gewoond. Het is één van de weinige plekken in Mexico waar drie geslachten erkent worden. Het is doodnormaal voor ons.” Haar komst in de Verenigde Staten verliep moeizaam, maar ze spreekt er liever niet over. “Ik houd van mijn baan! Een groot deel van de klanten komt geregeld terug, omdat ik zo vriendelijk tegen iedereen ben. We hebben een fantastische gemeenschap opgebouwd en de klanten voelen dat.”

Ondanks het succes dat Mendelsohn al heeft gehad, beseft ze dat er nog veel moet gebeuren om te zorgen voor meer gelijkheid in de fastfoodindustrie. “De grote bedrijven beginnen langzamerhand meer trainingen aan te bieden, alleen zijn zij maar eigenaar van een klein deel van de restaurants,” zegt Mendelsohn. “Er zijn mensen zoals ik nodig om de hele organisatie mee te krijgen. We willen een landelijke beweging opzetten en iedereen is welkom om mee te doen.”