Een stel Nederlandse orks legt de coronaregels leuker uit dan de overheid

Na de zoveelste lockdownpersconferentie in dezelfde saaie setting met dezelfde saaie boodschap zocht ik op het internet naar escapisme. Zodoende belandde ik in een LARP-chatroom. Ook in de fantasiewereld van de LARP’ers bleek het helaas onmogelijk om te ontsnappen aan de realiteit van een wereldwijde pandemie: er werd een filmpje gedeeld van twee orks die de coronaregels uitleggen.

Dit is het filmpje:

Ergens is het relativerend om te zien dat zelfs de bruutste wezens die je maar kan bedenken hun best doen om elkaar niet aan te steken met bacillen, ofwel “vieze mensendeeltjes”. Ik belde met de linker-ork, die in het dagelijks leven bekend staat als Raymon, om hem te vragen hoe je het ork-zijn combineert met braaf burgerschap.

VICE: Hoi Raymon, hoe lang ben jij al parttime ork?

Raymon: Sinds 2015 hebben we een orkenclan met zo’n twintig leden. Maar in 2012 was ik al begonnen met het opzetten van de club. Ik was zelf erg geïnspireerd door Drachenfest, een festival waar ik elk jaar heenga. Daar had je een kamp met tweehonderd orks. Dat leek me zo gaaf, dat wilde ik ook in Nederland doen.

Wat vind je zo bijzonder aan orks?

Het is een bruut, angstaanjagend monster en ze zien er heel intrigerend uit. Ze hebben een bepaalde manier van doen, waardoor je uit je comfortzone gaat als je een ork speelt. Ze grijpen snel naar geweld, terwijl je in het dagelijks leven geleerd hebt om netjes alles uit te praten. Je mag je wat meer misdragen, het is een hele fijne uitlaatklep. Als wij als groep rondlopen op een evenement, dan springt iedereen vijf meter aan de kant. En toen een mens ons een keer had uitgedaagd hebben we het hele kamp van de mensen tot puinpoeier geslagen. Dat heeft wel wat.

Waarom wilden jullie iets saais als de coronaregels betrekken in jullie spannende fantasiewereld?

NH Nieuws maakte een item over één van onze veldslagen in een ruïne, nog voor corona. Diezelfde avond kwam het al in geknipte vorm voorbij in Jinek, en een half jaar later kwam het voorbij bij Beau, omdat het de Dag van de Elf was. Wij hebben nog altijd geen idee waarom ze ons filmpje wilden uitzenden. Er is ook de Elf Fantasyfair. Waarom pakken ze daar niet gewoon beelden van? Op een gegeven moment beweerde iemand bij Beau dat orks zich niet aan de regels hielden, en daar hebben we een beetje de draak mee gestoken door de coronaregels uit te leggen in dit filmpje.

Want alle fantasiefiguren houden zich netjes aan de regels?

Er zitten hele keurige burgertjes onder al die kostuums. In het dagelijks leven ben ik een welzijnswerker met veel empathie en sympathie voor de mensen waarvoor ik werk. Maar als ik een weekend ork ben (hij zet een ork-stem op) dan vreet ik mensen op!

Dus geen illegale LARP-evenementen?

Veel LARP’ers werken in de zorg. Die drukken iedereen op het hart om geen gekke dingen te doen. Er is wel een hele discussie geweest over waar we passen in de regelgeving. Aan de ene kant is het theater. Maar we kunnen ons niet aan de regels voor theater houden. Het is ook een soort contactsport, en ergens is het ook een evenement. De conclusie was: dit kan gewoon even niet. We zullen moeten afwachten totdat iedereen netjes gevaccineerd is.

Zijn er ook online LARP-activiteiten?

We hebben een keer een soort who-dunnitplot gedaan in een chatroom. En er is ook een livestream geweest waarin er een miniatuurlandschap werd gefilmd. Voor elke speler staat er dan een modelbouw-karakter in dat landschap, en dan kun je zeggen wat dat karakter moet doen. Iemand in die stream verzet dan die poppetjes.

En zit je dan ook verkleed achter de laptop?

Ja. Maar niet in vol ornaat, want als ik mijn pantser en mijn zwaarden aantrek kan ik niet fatsoenlijk in mijn stoel zitten.

Bedankt, Raymon!