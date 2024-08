Het pand van The Black Archives is besmeurd door Zwarte Piet-aanhangers

Het pand van The Black Archives in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost is gevandaliseerd. Dat bevestigt mede-oprichter Mitchell Esajas, die ook actief is bij onder andere Kick Out Zwarte Piet. Muurschilderingen van Surinaamse activisten en helden zijn vernield, en stickers met daarop de tekst ‘Roetveegpiet is genocide’ zijn op de deur geplakt.

The Black Archives is een collectie met meer dan tienduizend documenten en objecten uit en over de geschiedenis van zwarte mensen. Het doel van The Black Archives is om vergeten verhalen en personen onder de aandacht te brengen en de geschiedenis van emancipatie van zwarte mensen in Nederland te documenteren. In het gebouw, waarin het archief zich bevindt, worden ook exposities en samenkomsten georganiseerd.

Op de muren van het gebouw staan muurschilderingen van verzetsstrijder en schrijver Anton de Kom, documentairemaker Cindy Kerseborn, activist Perez Jong Loy, die vorig jaar overleed, arts en politicus Sophie Redmond en vakbondsman Hugo Kooks. De muurschilderingen zijn deze zomer gemaakt door kunstenaars door Hedy Tjin en Dewy Elsinga. De gezichten zijn met witte verf beklad door vandalisten. Op de plek van de ogen en mond zijn nu stickers geplakt. Diezelfde stickers zijn ook verspreid op de deur geplakt.

Esajas was in de Tweede Kamer in Den Haag om, “ironisch genoeg” zo vertelt hij aan VICE, te praten over racisme in Nederland, toen hij een appje kreeg. Een collega was net onderweg was naar The Black Archives om de deur te openen voor de expositie over honderd jaar emancipatie en strijd van Surinamers in Nederland. Zij lichtte Esajas in over de vernieling. Kamerlid Jan Paternotte van D66 noemt de actie bewijs dat racisme nog steeds “een groot probleem” is.

Terwijl Mitchell Esajas woord voert in de Tweede Kamer wordt pand van zijn Black Archives besmeurd door idioten die beelden van zwarte voorvechters tegen racisme wit kladden. Met kippenvel blijft hij antwoord geven op vragen.



— Jan Paternotte (@jpaternotte) December 3, 2020

Esajas vermoedt een gecoördineerde actie. “Diezelfde stickers zijn ook bij Akwasi en Sylvana Simons in de brievenbus gedaan. We hebben het vermoeden dat dezelfde pro-Zwarte-Pieten-actiegroep ook dit heeft gedaan,” vertelt hij aan VICE. Later vandaag komt The Black Archives met een statement naar buiten.

Het is niet de eerste keer dat actievoerders van Kick Out Zwarte Piet lastiggevallen worden door aanhangers van Zwarte Piet. Vorige maand zochten twee mannen, verkleed en zwart geschminkt, het huis op van rapper en Kick Out Zwarte Piet-boegbeeld Akwasi. Op een filmpje dat verspreid werd door een pro-Zwarte-Piet-groep is te zien hoe de twee mannen meerdere keren aanbellen en een zak voor de deur leggen. Wanneer niemand opendoet, druipen de figuren af.

Drie jaar geleden werd politicus Sylvana Simons op een soortgelijke manier lastiggevallen: vier geschminkte pro-Pieten – inclusief kroeshaarpruik, goudkleurige oorbellen en rood gestifte lippen – belden onverwachts aan bij haar thuis. “Ze kwamen mij naar eigen zeggen wel even ‘uitleggen’ dat ik ‘normaal’ moet doen,” schrijft ze in een facebookbericht.

Dichter en Kick Out Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie ontving dit jaar nog een brief waarin hij en zijn gezin met de dood werden bedreigd. “We weten waar je woont en wachten niet tot Sinterklaas maar gaan je onverwacht pakken (…) Alleen voor die zwarte rotkop van je hebben we al plezier om jou en je gezin en hele familie af te slachten,” staat te lezen in de brief.

Aan Het Parool vertelde Esajas eerder vandaag de bekladding van The Black Archives te zien als een poging tot intimidatie van de Surinaamse en zwarte gemeenschap. ‘Ik maak me zorgen om de veiligheid van mijn collega’s. Dit is onze werkplek, waar mensen in veiligheid en rust moeten kunnen werken.” Esajas zei ook dat, vanwege eerdere bedreigingen, er camera’s hangen aan het pand. Die beelden worden bekeken en ook zal er aangifte gedaan worden bij de politie.