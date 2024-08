Papi Mikey Dinero verandert het huis van Johan Vlemmix in een trap-paleis

Ik denk vaker dan strikt noodzakelijk aan Johan Vlemmix. Dat kan komen door dit tamelijk grandioze interview over zijn toekomstbeeld en verzameling sekspoppen, maar waarschijnlijk heeft het te maken met zijn groeiende invloed op de Nederlandse hiphopwereld. Donnie, Joost en Famke Louise namen al een clip op in het belachelijke landhuis van Johan – dat in principe veel beter geschikt is voor een ijverige ondernemer in de wereld van narcotica dan voor een televisiegek met een voorliefde voor ons koningshuis en de vogeltjesdans.

Geen verrassing dus dat Papi Mikey Dinero – rapper, vaderfiguur, allround entertainer, gladde doch ruige man – zich als een vis in het water voelt in de enorme, vrijstaande woning van Johan. Het staat hem, net als z’n twee horloges, beeldig in ieder geval. Kijk zelf maar eens naar zijn gloednieuwe clip voor La Vida Loca. Een prima decor voor zijn latintrap-debuutplaat H.E.C.T.O.R. (dat staat voor: Hazelnut Eye Chulo Trap Oriented Revolutionary), die dit najaar nog moet uitkomen.



Bekijk de video hierboven.