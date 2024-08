We spraken de voetballer die een parodie maakte op de rap van Memphis

Memphis Depay vierde afgelopen week dat hij de grens van vijf miljoen volgers op Instagram had gepasseerd, met een zelf geschreven rap. In zijn videoclip rookt hij een sigaar en gooit hij zinnen als “The world is messy, no Lionel” eruit. De video, die is opgenomen in Parijs, ging compleet viral en in voetbalpraatprogramma’s werd het door lang niet iedereen evenveel gewaardeerd.

De beste reactie kwam uit Schotland, van de club Motherwell. De club schoof de verdediger Charles Dunne (25) – beter bekend als Chilli D – naar voren om een remix op de rap van Memphis te maken. In zijn clip staat hij met een bellenblaas en schept hij op over zijn Primark-kleding en zijn Casio-horloge. VICE Sports belde Chilli D op en sprak hem over zijn raptalent, de sigaar van Memphis en zijn droom om samen de studio in te duiken.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=_RZWj_47YoY

VICE Sports: Hey, moet ik je eigenlijk Charles of Chilli D noemen?

Charles Dunne: Chilli D man, ik wil vanaf nu alleen nog maar bij mijn rapnaam worden genoemd.

Had je al eerder gerapt of was dit je debuut als artiest?

Dit was de eerste keer voor het grote publiek. En laat ik eerlijk zijn: ik heb het echt goed gedaan. Ik ben ook geïnterviewd door BBC Radio, en al die serieuze radiogasten gaven me serieuze feedback. Dat doen ze niet als ze niks in me zien. Ze zouden me blijven volgen, maar dat moet ik nog maar even zien. Veel mensen werden helemaal gek toen ze de rap hoorden. Volgens sommigen ben ik beter dan Memphis, anderen vinden hem weer beter.

No, @Memphis, we bet this freestyle isn’t going viral… but it’s better 🔥



Help Charles Dunne get 5,000 followers on Instagram at C_Dunne18 😂 pic.twitter.com/BEBulUVhix — Motherwell FC (@MotherwellFC) November 27, 2018

Wie vind je zelf beter?

Kom op man, wil je serieus dat ik daar antwoord op geef? We weten allemaal wie dat is. Er kan er maar één Chilli D zijn.

Je bent wel ongelooflijk getalenteerd, man.

Chilli D komt eraan. Hij is niet te houden, hahaha.

Wat vond je van de rap van Memphis toen je hem voor het eerst hoorde?

Die van Memphis is ook lekker man. Memphis is een fly guy. Toen het mediateam van Motherwell met het idee kwam om er een remix op te maken twijfelde ik eerst even, maar daarna dacht ik: waarom ook niet? Het mediateam heeft de songtekst geschreven, en daar heb ik een beetje Chilli D aan toegevoegd. Hij is echt tof geworden.

Wat vond je van die videoclip van Memphis?

Echt heel goed, maar ik had die enorme sigaar zelf denk ik achterwege gelaten. Als voetballer kun je beter niet laten zien dat je graag sigaren rookt.

Jij koos veilig voor de bellenblaas.

Ja precies, bubbels man. Keihard, toch?

Wat vond je de beste zin uit je rap?

“You do you, and I’ll do me, just remember the name Chilli D.” Die is echt goud. Het einde is ook mooi, dat ik nog een hoge uithaal doe. Dat maakt het helemaal af. Welke zin vond jij vet?

Ik vond de zinnen waarin je opschepte over je Primark-kleding en je Casio-horloge mooi.

Goed hè? Ik ben een enorme fan van Casio-horloges. Shout out naar Casio.

Heb je geen Rolex dan?

I bloody wish I did.

Wat voor reacties heb je allemaal gehad op je rap?

Het was een gekkenhuis, mensen houden ervan. Ik ben vooral blij dat het mediateam van Motherwell hierdoor ook positief in het nieuws komt. Ze hebben altijd geweldige ideeën en zorgen voor positieve aandacht voor onze club. Ze leveren echt kwaliteit, niets anders.

Heeft Memphis al contact met je opgezocht?

Nog niet man, ik zit echt gretig te wachten op zijn DM op Instagram. Ik wil samen een remix maken. Hoe mooi zou dat zijn?

Wat vonden je teamgenoten van de raps van jou en Memphis?

Iedereen had die rap van Memphis gezien, maar niemand maakte er grappen over in de kleedkamer. Ze vonden ‘m echt goed. Maar toen ze die van mij hoorden werden ze helemaal gek. Veel gasten zeiden dat ze het echt nooit zouden durven om een eigen nummer te lanceren. Maar je moet af en toe een beetje lachen, toch? Het is heerlijk om te kloten. Je leeft maar een keer.

Memphis vierde dat hij vijf miljoen volgers had, en jij hoopte met deze rap de vijfduizend te passeren. Dat is wel gelukt, geloof ik?

Ja man, al lang en breed. Ik had er eerst 4.500 of zo, nu al meer dan 7.000. Gekkenwerk, ik kan het niet geloven.

Denk je dat je nu echt gaat doorbreken als rapper?

Waarom niet? Het is echt een kwestie van tijd voordat ik bij een label ga tekenen. Er ligt nog niks concreets op tafel, maar mijn telefoon blijft maar gaan. Nee oké, ik loop maar wat te ouwehoeren.

Ga je je volgende doelpunt vieren met je vingers in je oren?

Misschien wel, maar ik had zelf ook nog wel een tof idee. Ik denk dat ik ervoor ga zorgen dat er een Casio-horloge bij ons op de bank ligt. Dan ren ik daarnaartoe en laat ik ‘m zien aan het publiek. En ja, misschien doe ik dan ook nog wel even mijn vingers in mijn oren.

Ik kan niet wachten om dat moment viral te zien gaan.

Dat gaat gebeuren, je gaat mijn Casio-horloge zien. Die gaat echt de wereld over.

Bedankt voor je tijd.

Wacht, ik wil nog één ding zeggen.

Wat dan?

Unthoud de naam Chilli D.

Heb je die zin nou net door Google Translate gegooid?

Jammer, je hebt me door.

Ik zal de naam onthouden.

Bedankt man! Ciao!