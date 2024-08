Een avondje hangen met de enige vrouwelijke tuning crew van België

Elke vrijdagavond komt een groep jonge mensen naar de parking van de Decathlon in Antwerpen om hun passie te vieren: tuning. Het is een soort jeugdbeweging, maar dan voor tuners, en op een parking.

Wanneer ik rond tien uur ‘s avonds aangewandeld kom, zie ik meerdere groepjes mensen rustig op een campingstoeltje voor hun auto zitten. Hier en daar laat iemand zijn uitlaat knallen. Ik besluit van groepje tot groepje te wandelen en meng me in de gesprekken. Verschillende mannen laten hun auto aan mij zien. Ik zie spoilers waarop je zou kunnen strijken. Een muziekinstallatie die harder gaat dan de boxen van Café d’Anvers. En auto’s lager dan…, nou ja.

Die avond kom ik ook Tiffany DC (21) en Tatjana Schulz (23) tegen. Zij vertellen me over PetrolLadies, hun girls only tuningcrew die ze nog maar net hebben opgericht, jaloerse liefjes en hoe ze hun getunede auto’s door de keuring krijgen.

Hey Tatjana en Tiffany! Hoe zijn jullie begonnen met tuning?

Tatjana Schulz: Ik heb een tijdje een relatie gehad met een mecanicien en sindsdien ben ik helemaal een pro. Een jaar geleden heb ik een Volkswagen Polo GTI gekocht. Die heb ik verlaagd, er staan sjieke velgen op en ik heb mijn ruiten laten blinderen. Mijn uitlaat heb ik vorige week voor mijn verjaardag gekregen – al mijn vrienden hadden ervoor samengelegd! Ik combineer mijn voltijdse job met een job in de horeca want in mijn auto kruipt veel geld. Voor die velgen heb ik hard gespaard – ik heb ze tweedehands maar dat zijn best dure dingen: 750 euro, zonder banden!

Tiffany DC: Ik was altijd een paardenmeisje, ik had zelfs een eigen paard. Toen ik 18 was werkte ik heel de zomer zeven dagen op zeven in een restaurant. De klanten die daar kwamen eten hadden sjieke sportauto’s. Op het einde van die zomer heb ik mijn eerste auto gekocht, een BMW. Ik reed er elke dag mee naar school. In mijn klas zaten enkel tuttebellen – ik volgde het zevende jaar Haartooi, snap je? Maar de jongens op school vonden mij ineens graaf. Twee jaar geleden introduceerde een vriend mij in de tuningclub Dropped Nation. Om daarbij te mogen moest ik mijn auto eerst tunen. Ik was zo enthousiast dat ik hem meteen verlaagde tot op de grond. Ik had lichtjes overdreven eigenlijk: ik kon amper nog een drempel over.

Wat vonden je ouders van je nieuwe hobby?

Tiffany: Goh, die waren niet blij. Mijn mama wou het mij uit mijn hoofd praten. Als meisje kon ik beter paardrijden volgens haar. Tot ik met een lief thuiskwam dat ook tunede. Toen had ze wel door dat ik niet meer te redden viel. Mijn broertje van twaalf toont wel interesse. Maar voorlopig heeft hij het vooral druk met Fortnite spelen.

Hoe zit het met tunen en de liefde?

Tiffany: Ik heb even iets gehad met een jongen van mijn eerste crew, maar dat ging mis omdat hij zo jaloers was. Ik was ongeveer het enige meisje daar dus ik kreeg best veel aandacht. Toen onze relatie stopte, ben ik uit die crew gestapt.

Is het voor jullie een voorwaarde dat je lief ook uit de tuningwereld komt?

Tatjana: Mijn ex was geen tuner en dat was een probleem. Elk weekend ging ik naar tuning bijeenkomsten, en dat vond hij niet leuk. Maar tunen is een deel van mij, ik ga dat voor niemand opgeven. Dus ja, mijn volgende lief kan maar beter een tuner zijn.

“Veel mannelijke tuners flippen achter meisjes die ook tunen. Maar in het echt durven ze dan niks te zeggen!”

Hoe is het als vrouw in die overwegend mannelijke tuningwereld?

Tiffany: Mannen komen vaak naast mij rijden, da’s best lastig. Maar er zijn ook mensen die hun duim opsteken naar mij, en dan krijgen ze een duim terug. Sommige vrouwen schelden mij uit voor “dekrider”, da’s iemand die op jongens kruipt. Maar dat is pure jaloezie.

Tatjana: Ik ben het soms beu dat ik zoveel berichten krijg van mannen die zien dat ik met tuning bezig ben. Veel mannelijke tuners flippen achter meisjes die ook tunen. Maar in het echt durven ze dan niks te zeggen!

Er bestaan best veel vooroordelen over tuners, zoals dat ze agressief zouden rijden. Klopt dat?

Tatjana: Je hebt gasten die roekeloos rijden. Die krijgen hun auto van thuis en willen opvallen op de baan. Maar dat is niet waar het om gaat bij tuning.

Tiffany: Soms gaan we wel naar de haven om te racen… Of misschien vertel ik dat beter niet, want dat heeft niets met tuning te maken. Die races worden georganiseerd door mensen uit Nederland. Onlangs zijn er snitchers geweest, die hebben de racers verklikt aan de politie. Nu doen we dat niet meer.

Er zijn onlangs ook klachten geweest van de buurt. Hebben jullie een boodschap voor hen?

Tiffany: Er zijn er altijd wel enkelingen die het verpesten voor de rest. Die klagers zouden beter eens gezellig mee naar een echte meeting moeten komen, als iedereen geparkeerd staat.

Tatjana: Stop met haten!

“Ik voel mij direct aangevallen als mensen commentaar hebben op mijn auto.”

Hoe verloopt zo’n meeting eigenlijk?

Tatjana: Wij zitten op een campingstoeltje, dat steekt standaard in de auto, samen met een bak met poetsproducten. Op zo’n meeting kan je ook prijzen winnen, in categorieën zoals de Top 20 “Show & Shine” of “The Best of Girls Car”.

Tiffany: Ik heb al drie keer “The Best of Girls Car” gewonnen met mijn zwarte BMW! Dat is een grote eer. Ik voel mij trouwens direct aangevallen als mensen commentaar hebben op mijn auto. Als ze zeggen dat mijn auto marginaal is, dan vinden ze mij eigenlijk marginaal.

Wat doen jullie als het slecht weer is?

Tatjana: Van maart tot oktober is het meetingseizoen. Als het sneeuwt, zoeken we een verlaten plek en gaan we driften – of“konten smijten” – de achterkant van je auto laten slippen dus.

Hoe zijn jullie erop gekomen om een “girls only” crew te beginnen?

Tiffany: Uit respect voor mijn vriend wilde ik niet meer in een crew zitten met enkel mannen. Begin maart heb ik dan samen met Shauni, een tuningvriendin, de Petrolladies opgericht. Het leek mij ook gewoon fijner om met een groep meiden naar andere meetings kunnen gaan. Op Instagram hadden we na een week al 300 volgers, en nu zitten we over de duizend. Ons motto is: “Make us as women strong against the manly troops”. Wij willen de mannen laten zien dat wij ook kunnen tunen!

Wat doen jullie allemaal met de Petrolladies?

Tiffany: We hebben net een fotoshoot gedaan in Doel met onze auto’s. In oktober is het Ladies Trackday op het circuit van Zolder, en de Petrolladies zijn uitgenodigd om te komen racen. Normaal moet je daarvoor betalen, maar wij zijn de enige vrouwelijke tuningcrew van België!

Wat doe je als je naar de keuring moet?

Tatjana: Dan zet ik alles terug in originele staat. Ik laat de velgen veranderen en mijn verlaging kan ik er zelf afhalen. En na de keuring tune ik mijn auto weer om.

Wat is het ergste dat een tuner kan overkomen?

Tiffany en Tatjana in koor: Je auto perte totale rijden!

“Ik heb geen fiets, geen paard en geen Buzzy Pazz. Als mijn auto ooit in panne valt dan bel ik iemand om mij te vervoeren.”

Nemen jullie soms de fiets?

Tiffany: Ik heb geen fiets, geen paard en geen Buzzy Pazz. Als mijn auto ooit in panne valt dan bel ik iemand om mij te vervoeren.

Tatjana: Ik heb thuis een fiets staan maar die banden staan plat. Ik heb al twee jaar niet meer gefietst.

Kunnen tuners sowieso ook jumpen?

Tiffany: Nee, maar hakken kan ik wel. Er zitten zeker Johnny’s en Marina’s tussen de tuners maar ik ben geen marina. Vind jij dat ik er zo uitzie? Veel tuners hebben een Woofer – da’s een versterker. Dat zorgt voor extra bassen. Ik denk dat vooral de mannelijke tuners een voorliefde hebben voor Hardcore.

Hebben jullie nog een specifiek doel met deze uit de hand gelopen hobby?

Tatjana:Ik heb al vijf keer gesolliciteerd in autosalons, maar ik word telkens afgewezen. Eén keer zeiden ze er letterlijk: “Sorry, maar je bent een vrouw”.

Tiffany: Mijn droom is om een job te vinden in de autowereld. Ik ben nu aan het solliciteren voor autoverkoopster, zo kan ik mijn vrouwelijke skills bovenhalen én iets doen met auto’s.

Dankjewel, en veel succes PetrolLadies!

