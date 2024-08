Pornhub verwijdert miljoenen video’s bij grote schoonmaak

Pornhub heeft besloten om alle content te gaan verwijderen die niet geverifieerd is. Dat heeft grote gevolgen: het leeuwendeel van alle pornovideo’s op de site is daardoor nu (tijdelijk) verdwenen.

“Als onderdeel van ons beleid om ongeverifieerde uploaders te verbieden, hebben we nu alle eerder geüploade content ingetrokken die niet gecreëerd is door contentpartners of leden van het Modelprogramma,” aldus Pornhub. De ingetrokken video’s worden begin volgend jaar geverifieerd en daarna eventueel definitief verwijderd. In de aankondiging sneert het bedrijf naar andere social media: “Dit betekent dat alles op Pornhub afkomstig is van geverifieerde uploaders, een vereiste die Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat en Twitter nog moeten doorvoeren.”

Videos by VICE

Sinds de site in 2007 online kwam kon iedereen een account aanmaken, om vervolgens video’s te uploaden.

De aankondiging vond plaats na een roerige week voor de pornowereld. Vorige week maandag begonnen Mastercard en Visa een onderzoek naar onwettig materiaal op Pornhub, nadat columnist Nicholas Kristof in The New York Times had geschreven dat er regelmatig beelden op de site verschijnen van seksueel misbruik van minderjarigen.

Dinsdag gaf Pornhub aan dat het ongeverifieerde gebruikers zou verbieden om content te uploaden of downloaden, en dat het meer moeite zou steken in toezicht. Donderdag kondigden Mastercard en Visa echter aan dat ze geen betalingen aan de pornosite meer zouden verwerken. Visa liet weten alle sites van techbedrijf Mindgeek in de ban te doen, waar ook pornosites als Redtube, Youporn, XTube en Brazzers bij zitten.

Bij de video’s die zijn ingetrokken is nu een melding te zien, dat ze gemarkeerd zijn voor verificatie “in overeenstemming met ons vertrouwens- en veiligheidsbeleid”.

Voordat deze grote contentschoonmaak werd gehouden, waren er ongeveer 13,5 miljoen video’s op Pornhub te zien, afgaande op het getal in de zoekbalk. Op het moment van schrijven zijn dat er nog geen 3 miljoen, wat erop lijkt te wijzen dat Pornhub de meeste video’s al heeft ingetrokken.

Gebruikers die geverifieerd zijn, moesten volgens de site een selfie insturen, of een stuk papier met hun handgeschreven gebruikersnaam en de naam van de desbetreffende Mindgeek-site erop. Pornhub vertelde aan Motherboard dat dit proces volgend jaar een stuk strenger zal worden, maar niet hoe precies. Als je geverifieerd bent, kom je in aanmerking om deel uit te maken van het ModelHub-programma, waardoor je geld kunt verdienen aan je video’s.

Veel ongeverifieerde video’s op Pornhub zijn niet eens pornofilmpjes. Mensen hebben ook volledige, illegale films naar Pornhub geüpload, en memes. Volgens het jaaroverzicht van 2019 hebben gebruikers dat jaar meer dan 6,83 miljoen nieuwe video’s op Pornhub geüpload.

Na de aankondigingen van Mastercard en Visa zeiden verschillende pornosterren tegen Motherboard dat de veranderingen nadelige gevolgen hebben voor hun inkomsten. Maar dat niet-geverifieerde gebruikers nu geen content meer kunnen up- en downloaden, is juist iets waar ze al jaren om vragen. Met deze stap kan zowel misbruik als piraterij worden voorkomen – wat een goede zaak is. Wel zijn de sekswerkers bang dat de creditcardmaatschappijen nu hun pijlen op kleinere platforms gaan richten, wat een klap voor de hele erotische industrie zou kunnen zijn.

In de aankondiging van Pornhub wordt ook een rapport aangehaald van Internet Watch Foundation, een liefdadigheidsinstelling die strijdt tegen online materiaal waarin seksueel misbruik voorkomt. In de afgelopen drie jaar trof de organisatie 118 gevallen van kinderporno aan op Pornhub. Ter vergelijking: in diezelfde periode kwam Facebook op hun eigen site 84 miljoen keer kinderporno tegen.

“Het is duidelijk dat de pijlen op Pornhub gericht zijn omdat we een platform voor erotische content zijn, en niet vanwege ons beleid en hoe we het doen ten opzichte van onze collega’s,” staat er in de aankondiging van het bedrijf. “De twee groepen die de campagne tegen ons bedrijf hebben geleid zijn het National Center on Sexual Exploitation (voorheen bekend als Morality in Media) en TraffickingHub. Het zijn organisaties die zich inzetten om pornografie af te schaffen, materiaal te verbieden dat zij als obsceen beschouwen en commercieel sekswerk een halt toe te roepen. Ze demoniseren ook al vijftig jaar lang Playboy, seksuele voorlichting, lhbt-rechten en vrouwenrechten. En nu richten ze zich dus toevallig op Pornhub.”

Motherboard heeft in september onderzoek gedaan naar TraffickingHub en hun moederorganisatie, de conservatieve anti-mensenhandelgroep Exodus Cry. Deze organisatie is fel tegen porno en sekswerk, om nog maar te zwijgen van hun huidige lobby om Pornhub volledig stop te zetten, maar die overtuigingen zorgen er volgens sekswerkers alleen maar voor dat zij juist meer gevaar lopen.

Hoewel Pornhubs beslissing er absoluut voor kan zorgen dat de hoeveelheid misbruik op de site afneemt, is het geen garantie dat al het misbruik verdwijnt. Toen Pornhub bijvoorbeeld door 22 vrouwen werd aangeklaagd voor fraude, emotionele schade en misbruik van hun beeltenis, verwijderde Pornhub de desbetreffende video’s van productiebedrijf Girls Do Porn niet. Sterker nog: het bedrijf werd zelfs gebombardeerd tot ‘Pornhub Content Partner’. Onderzoek van Motherboard wees uit dat Pornhub gebruikt werd om de vrouwen in de video’s te doxen en lastig te vallen. Pas nadat de eigenaars van Girls Do Porn werden beschuldigd van sekshandel, verwijderde Pornhub het kanaal. Desondanks bleven video’s van Girls Do Porn op de site staan – van niet-geverifieerde gebruikers die de gebrekkige moderatie van Pornhub wisten te omzeilen.

“Tegenwoordig delen alle socialmediaplatformen de verantwoordelijkheid om illegaal materiaal te bestrijden. Oplossingen moeten worden gevonden door echte feiten en echte experts,” staat er in de aankondiging van Pornhub.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram