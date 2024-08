Post Malone ging van SoundCloud naar succes

Claimen dat je een rockster bent – zoals Post Malone vorige week deed op zijn nieuwe single met 21 Savage – is makkelijk. De eigenaar zijn van de enige Louis Vuitton Fender Telecaster op de wereld (die Bruno Mars ook op oog had), dat vereist wat toewijding.

Twee jaar geleden bracht de 22-jarige artiest zijn hitsingle White Iverson uit, en sindsdien bestaat zijn leven vooral uit een berg platina-albums, oneindig veel sigaretten en een koelkast vol Bud Light-bier. Hij vermengt rap met pop, rock en psychedelica, en ging van anoniem zijn op SoundCloud naar de status van een wereldberoemde popster. Hij schreef voor Kanye West, tourde met Justin Bieber, en werkte samen met Quavo, 2 Chainz en wie-eigenlijk-niet. Voor iemand die al zoveel heeft bereikt is Post Malone piepjong – zijn vaardigheden als singer-songwriter laten zien dat hem een enorm mooie toekomst staat te wachten.

In deze aflevering van Noisey Raps volgens we Malone en praten we over zijn klim naar de top, zijn liefde voor rock en de band die hij heeft met zijn vader. Bekijk de aflevering hierboven.