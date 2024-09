NOTHING is terug met de nieuwe video ‘Vertigo Flowers’

NOTHING uit Philadelphia bracht ons in 2014 een van de beste albums van dat jaar. Guilty of Everything is een luide, heavy dreampop-plaat die je het idee geeft dat al je zorgen op dat moment worden weggevoerd via het afvoerputje. Alsof hun stuwende showgaze de kracht heeft om alles van je af te schudden.

In de twee jaar na de release is de band druk geweest met de opvolger Tired of Tomorrow. De plaat zou uitkomen op Collect Records, maar zoals je weet dook ineens Martin Shkreli op, de complete gek die een HIV-medicijn onbetaalbaar maakte (en het Wu Tang-album koopte). Al gauw bleek dat Shkreli aandelen had in Collect Records, waardoor aardig wat bands besloten het label te verlaten, waaronder NOTHING. Ze hebben nieuw onderdak gevonden bij Relapse, en het album komt in mei uit.

Hieronder gaat de eerste video van Tired of Tomorrow in premiere. Vertigo Flowers gaat over paranoia. Vandaar ook dat de clip is opgenomen in een klein kamertje gevuld met brandblussers gevuld met verf en water gericht op de bandleden, die ook nog eens niets konden zien vanwege fel licht dat op hun ogen was gericht.