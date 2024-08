Prince Rabih moonwalkt het Vondelpark voor altijd plat voor Michael Jackson

Deze week staat bij Noisey (bijna) volledig in het teken van fans. We zoeken de strijders op die fanclubs al jaren in stand houden, we spreken de sterren over hun omgang met cultische aanhangers, en bekijken ook de minder fraaie kanten van idolen aanbidden.



Wanneer je door het Vondelpark wandelt en goed om je heen kijkt, is de kans groot dat je naast een buizerd of een papegaai nog een ander bijzonder fenomeen zult spotten. Prince Rabih is wat ze noemen een paradijsvogel, die naast zingen ook een aardig potje kan dansen. Verkleed als zijn grootste held Michael Jackson geeft de man al jarenlang shows weg en gaat hij aan de lopende band met voorbijgangers op de foto. Tijdens mijn wekelijkse bezoekjes aan het Blauwe Theehuis in het Amsterdamse park, zie ik de man geregeld in mijn ooghoek een moonwalk of een andere iconische MJ-dans doen. Mijn fascinatie voor Rabih werd alsmaar groter, dus besloot ik een keer met hem af te spreken om te praten over zijn Michael Jackson-obsessie.

Noisey: Wat een outfit. Vandaag lijk je op Michael Jackson in Smooth Criminal.

Prince Rabih: Ik heb m’n best gedaan. Het is niet duur hoor, dit jasje kostte 75 euro bij een indianenzaak op de Dappermarkt. Ik haal mijn outfits meestal bij tweedehandswinkels. Waarom zou je 500 euro uitgeven aan een pak? Ik match prachtige kleren bij elkaar en dat staat gewoon goed. Deze outfit is overigens niet mijn favoriet. Dat is de outfit die Michael draagt tijdens een optreden in München, waar hij het nummer You Are Not Alone zingt.



Hoe kom je eigenlijk aan je bijnaam? Ben je ook fan van Prince?

Nee, ik had een tijdje een vriendin die heel erg van Prince hield. Toen gingen we een keer googlen om uit te zoeken wie de beste van de twee is. We vonden een video op YouTube: Michael Jackson vs Prince. In die video zie je echt dat Michael beter is, niemand kan tippen aan Michael. Deze bijnaam heb ik gewoon ooit een keer bedacht voor de game Second Life. Nu heb ik geen tijd meer voor games, ik ben meer bezig met dansen en zingen. Ik hou van romantische muziek, klassiek en pop. Ik maak ook mijn eigen nummers. Muziek is een veel leukere en gezondere tijdsbesteding dan gamen. Maar goed, iedereen noemt me nu dus Prince. Ik ben eigenlijk wel klaar met deze bijnaam, maar ik heb mijn naam op Facebook zo vaak veranderd dat ik er nu aan vastzit. Maar dat geeft niet, het is ook wel mooi zoals het is.

En de zoon van Michael Jackson heet natuurlijk Prince.

Ja, maar dat is toeval.

Zing je ook vaak liedjes van Michael Jackson?

Bij Michael focus ik me meer op het dansen. Dat is mijn passie geworden. Michael is geïnspireerd door de danspasjes van James Brown. Ik ben weer geïnspireerd door de moves van Michael en dat doet me goed. Als ik moet huilen of verdrietig ben, ga ik naar het Vondelpark om te dansen. Dat is magisch, want ik krijg kracht en energie van dansen. Maar er is maar één Michael Jackson. Er zal nooit iemand zijn zoals hij.



Dat is zo. Wat deed zijn dood met jou?

Eigenlijk werd ik pas echt fan toen hij overleed. Na zijn dood ben ik me goed gaan verdiepen in zijn muziek en ben ik ook met dansen begonnen.



Er zijn meer getalenteerde artiesten die overlijden. Wat maakt Michael Jackson zo speciaal voor jou?

Ik heb mezelf in hem gevonden. De dans van Michael heeft me geraakt. Die lichamelijke snelheid voel ik ook in mezelf, ik kan dat ook.

Je moet vast heel veel oefenen om zo goed te worden.

Ik begon op Michael Jackson te dansen met twee vrienden, maar ze zijn er inmiddels helemaal klaar mee. Michael’s video’s bestudeer ik heel zorgvuldig en uiteindelijk kan ik het bijna net zo snel als hij. Veel mensen vinden de moonwalk speciaal, maar dat kan iedereen. Wanneer hij draait zoals in Do You Remember The Time met Eddie Murphy en al die piramides: fuck, dat is zo goed! Momenteel ben ik zijn tapdans-moves in The Way You Make Me Feel aan het oefenen. Wow, dat is ook zo mooi. Die moves wil ik me koste wat het kost eigen maken. Dangerous raakt me ook, daar heb ik qua dansen veel van geleerd. Als ik dat nummer speel voel ik de energie op me afkomen en dan ga ik er helemaal in op. Ik ben dan echt betoverd.

Waarom kom je eigenlijk altijd naar het Vondelpark?

Het voelt als een plek van Michael, alsof hij hier is geweest. Hij geeft me hier echt twee dingen: zijn ziel en hoe hij danst. Er is een plek naast het Openluchttheater en als het donker is dans ik graag in het licht van de lantaarnpaal die naast het podium staat. Dat is mijn lievelingsplek omdat Michael ook vaak danst op donkere plekken bij straatverlichting. In de video’s van Billie Jean en Dangerous bijvoorbeeld. Op deze plek oefen ik daarom het liefst mijn moves. Ik kan niet zonder het Vondelpark.



Ik zie iedereen beetje giechelen als we voorbijlopen. Je hebt zelf ook veel fans.

Ik hou van de jaren tachtig en zeventig, van hoeden en zo. En ik krijg vaak complimentjes van voorbijgangers die het heel cool vinden dat ik zo dans en er zo uitzie. Het mooiste is dat ik mijn liefde voor Michael kan delen en dus ook weer terugkrijg. Vaak willen mensen met mij op de foto. Soms zijn ze zelfs ontroerd en dat is tof. Ik hou echt van mensen en dieren, en de liefde voor Michael Jackson voel ik overal. Mensen vragen ook: “Are you brothers?” Ze reageren ook onder m’n youtube-video’s met “I love you”. Dat vind ik zo lief. Soms moet ik ervan huilen, van al die liefde. Dan denk ik: Michael, waarom ben je er niet meer? Hij heeft echt iets moois achtergelaten en dat kun je alleen voelen als je je als hem kleedt en als hem danst. Iedereen was geraakt toen hij stierf. Als fans iemand zien die op Michael lijkt en zoals hem kan dansen dan worden ze aan hem herinnerd. We willen hem allemaal niet vergeten.

Hoe heb je het overlijden van Michael verwerkt?

Michael was zo jong toen hij overleed, dat heeft me geraakt. Hij was echt een voorbeeld voor iedereen van het menselijk ras. Een model, schrijver, zanger en danser. Hij was het allemaal, een totaalpakket. Vrienden van me hadden een ticket voor zijn This Is It-tour en plotseling was hij dood. Wat hij in zijn privéleven heeft gedaan boeit me niet. Hij is van een heleboel dingen beschuldigd, maar hoeveel daarvan is waar? Het is ontzettend jammer dat Michael nooit meer een nieuwe dans zal kunnen doen. Die gedachte maakt me echt verdrietig. Toen ik thuis zat en hoorde dat hij dood was kon ik het gewoon niet geloven. Ik heb het nummer You Are Not Alone wel duizend keer gedraaid en ik heb veel gedanst en gehuild. Ik heb het er nog steeds zwaar mee. Stel dat hij onschuldig was, dan is het toch pijnlijk dat je met zo’n mooie carrière al die shit over je heen krijgt?



Iets anders: ben je wel eens te ver gegaan als fan?

Toen ik eyeliner begon te dragen heeft een vriendin me een bericht gestuurd: “Nu ga je te ver, dat is iets voor vrouwen. Volgens mij was ze gewoon jaloers, haha. Ze was waarschijnlijk bang dat ik meer aandacht zou krijgen van andere vrouwen. Ik dacht: als Michael het doet, doe ik het ook, dit is Amsterdam. Fuck it, dat kan gewoon. De eyeliner ligt nog steeds thuis, maar die gebruik ik niet meer. Daar sloeg ik misschien een beetje door.

Gaat jouw liefde voor Michael verder dan die van andere fans?

Ik weet niet hoe anderen denken, maar Michael is een deel van mijn lichaam. Zonder hem had ik mijn passie voor dansen nooit gevonden. Dansen is voor mij als een oplader voor een telefoon. Als ik niet dans kom ik niet vooruit. Vroeger vond ik het soms moeilijk om dingen te verwerken, dansen heeft me daar enorm bij geholpen. Als ik morgen een ongeluk zou krijgen en ik zou daardoor niet meer kunnen dansen, dan zou ik niet weten wat ik met mezelf aan zou moeten. Dansen is mijn contact met Michael. Hij ligt dan wel in zijn graf, maar door te dansen zeg ik: hé, vergeet die jongen niet, laat hem leven en wees liefdevol voor elkaar. Weet je wat ik me trouwens bedacht laatst: Michael Jackson heeft nooit gerookt, dus ik ben nu ook helemaal gestopt.