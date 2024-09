Prodigy van Mobb Deep is overleden

Prodigy is vandaag op 42-jarige leeftijd overleden, zo meldt XXL Magazine. De hiphoplegende, bekend van Mobb Deep, is een aantal dagen geleden opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas in verband met complicaties rondom zijn sikkelcelziekte, waar hij al sinds zijn geboorte aan leed. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht, vertelt een woordvoerder van Mobb Deep aan XXL.



Het team van Mobb Deep stuurde dit naar het magazine:



“It is with extreme sadness and disbelief that we confirm the death of our dear friend Albert Johnson, better known to millions of fans as Prodigy of legendary NY rap duo Mobb Deep. Prodigy was hospitalized a few days ago in Vegas after a Mobb Deep performance for complications caused by a sickle cell anemia crisis. As most of his fans know, Prodigy battled the disease since birth. The exact causes of death have yet to be determined. We would like to thank everyone for respecting the family’s privacy at this time.”



Prodigy werd samen met Havoc in de jaren negentig bekend als de groep Mobb Deep. Het album Infamous mag je gerust legendarisch noemen, mede door tracks als Shook Ones Pt. 2 en Survival of the Fittest. Prodigy bracht in 2011 zijn boek My Infamous Life uit, dat we lieten recenseren door Faberyayo. De rapper uit New York liet Munchies vorig jaar nog zien hoe je de beste bajeszalm maakt.