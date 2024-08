Foto’s van de mensen die de cultuursector niet willen zien doodbloeden

Sinds begin mei en de geleidelijke exit van de lockdown, hebben we de indruk dat het verloop van ons leven min of meer weer normaal is. Soort van. Laten we zeggen dat we in ieder geval weer uit eten kunnen gaan, een terrasje kunnen doen, rustig een drankje kunnen drinken en zelfs naar het stadion of naar een tentoonstelling kunnen gaan. De nieuwe gewoontes zijn vreemd en we snappen de nieuwe situatie niet altijd even goed, maar er is schijn van vroeger. Behalve dan voor de evenementensector, want die schreeuwt om hulp.

Artiesten in een moeilijke situatie, werknemers die maanden werkloos waren, organisatoren van evenementen in het rood – in het beste geval, zo niet bankroet -, bijna 1200 mensen verzamelden zich op zondag 6 september op de Brusselse Kunstberg om concrete maatregelen te eisen voor de evenementensector, die grotendeels werd vergeten op de Veiligheidsraden. VICE maakte wat foto’s tussen een paar naakte jongens en een twijfelachtige muzieksmaak.

Videos by VICE

Volg VICE België ook op Instagram.