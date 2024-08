Podcast: Zo schoot een PSV’er Jamaica naar het WK

Jamaica is deze zomer het laagst geplaatste team van het WK voetbal. De Reggae Girlz kregen jarenlang nul financiële steun vanuit de Jamaicaanse voetbalbond, dus het is eigenlijk een wonder dat ze zich überhaupt gekwalificeerd hebben voor het toernooi. Dat deden ze in oktober vorig jaar, toen Dominique Bond-Flasza de beslissende penalty binnenschoot.

Bond-Flasza is Jamaicaans international, en ze speelt voor PSV. In onze podcast zoeken we haar op in Eindhoven, om het verhaal achter de kwalificatie te horen.

